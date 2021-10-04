В Україні зробили майже 13 млн щеплень від коронавірусу

У неділю, 3 жовтня, в Україні проти COVID-19 вакциновано 33 924 людини. Від початку вакцинальної кампанії зроблено 12 962 507 щеплень.

Пресслужба Міністерства охорони здоров’я повідомляє, що вчора одну дозу вакцини від коронавірусу отримали 17 373 людини, повністю імунізовано 16 551 людину.

Напередодні в Україні працювали 330 мобільних бригад з імунізації, 1 070 пунктів щеплення та 358 центрів масової вакцинації.

Щеплення від коронавірусу робили трьома вакцинами. Препаратом Comirnaty від Pfizer-BioNTech вакцинували 20 753 осіб.

Китайський CoronaVaс отримали 7 160 українців, вакцину AstraZeneca - 6 011 осіб.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 7 190 643 особи, з них одну дозу отримала 7 190 641 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози 5 771 866 людей.

Як повідомляли, у Харкові вже розпочався монтаж лінії для виробництва української вакцини проти ковіду.