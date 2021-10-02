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В Україні знову зафіксували майже 12 тисяч нових випадків ковіду

Померло 203 людини.

В Україні знову зафіксували майже 12 тисяч нових випадків ковіду
Фото: EPA/UPG

За п’ятницю, 1 жовтня в Україні зафіксовано 11 809 нових підтверджених випадків коронавірусу, з них дітей – 1104.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1159), Львівській (1102), Дніпропетровській (965), Одеській (762) та Запорізькій (692) областях.

Летальних випадків – 203.

Також за минулу добу госпіталізовано 2 692 особи, одужало – 3 469.

За добу методом ПЛР протестовано 46 962 особи, методом ІФА – 11 787 і експрес-тестами – 32 354.

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2447222

11809

56649

203

2261924

3469

м. Київ

235596

534

5428

22

221376

138

Вінницька

76009

222

1793

6

71440

74

Волинська

66596

286

1263

4

62029

70

Дніпропетровська

150670

965

4884

17

135771

178

Донецька

102680

669

2628

4

93092

110

Житомирська

95274

409

1939

5

88810

162

Закарпатська

64018

135

1633

0

61050

18

Запорізька

114972

692

2666

15

105707

100

Івано-Франківська

92166

242

2201

4

87128

190

Київська

134837

417

2895

5

127560

120

Кіровоградська

21845

61

895

3

20232

3

Луганська

34699

372

1118

17

28536

139

Львівська

152010

1102

3909

8

136988

154

Миколаївська

74365

347

1963

2

70153

105

Одеська

155085

762

3301

18

142019

15

Полтавська

82639

292

1944

5

78003

68

Рівненська

85661

431

1279

9

80862

320

Сумська

84248

338

1434

7

79264

152

Тернопільська

76981

336

1313

7

72237

225

Харківська

167847

1159

3968

11

150382

340

Херсонська

43221

469

1344

3

37743

297

Хмельницька

96544

320

2021

8

89721

169

Черкаська

87480

374

1364

6

82436

78

Чернівецька

90085

585

2037

12

81746

211

Чернігівська

61694

290

1429

5

57639

33

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 447 222 особи, одужало – 2 261 924, летальних випадків – 56 649 і проведено 12 922 388 ПЛР-тестувань.

Нагадаємо, за четвер, 30 вересня в Україні зафіксовано 12 034 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли, зокрема, 1059 дітей і 248 медпрацівників.

В Україні запустили розроблену ВООЗ систему відстеження контактів хворих на ковід.

Поступове зростання захворюваності на ковід в Україні почалося з середини липня, але новий спалах оглядачі визнали тільки в вересні. З 23 вересня Україна перейшла до "жовтої" зони, посиливши карантинні обмеження.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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