В Україні знову зафіксували майже 12 тисяч нових випадків ковіду

За п’ятницю, 1 жовтня в Україні зафіксовано 11 809 нових підтверджених випадків коронавірусу, з них дітей – 1104.
Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1159), Львівській (1102), Дніпропетровській (965), Одеській (762) та Запорізькій (692) областях.
Летальних випадків – 203.
Також за минулу добу госпіталізовано 2 692 особи, одужало – 3 469.
За добу методом ПЛР протестовано 46 962 особи, методом ІФА – 11 787 і експрес-тестами – 32 354.
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2447222
|
11809
|
56649
|
203
|
2261924
|
3469
|
м. Київ
|
235596
|
534
|
5428
|
22
|
221376
|
138
|
Вінницька
|
76009
|
222
|
1793
|
6
|
71440
|
74
|
Волинська
|
66596
|
286
|
1263
|
4
|
62029
|
70
|
Дніпропетровська
|
150670
|
965
|
4884
|
17
|
135771
|
178
|
Донецька
|
102680
|
669
|
2628
|
4
|
93092
|
110
|
Житомирська
|
95274
|
409
|
1939
|
5
|
88810
|
162
|
Закарпатська
|
64018
|
135
|
1633
|
0
|
61050
|
18
|
Запорізька
|
114972
|
692
|
2666
|
15
|
105707
|
100
|
Івано-Франківська
|
92166
|
242
|
2201
|
4
|
87128
|
190
|
Київська
|
134837
|
417
|
2895
|
5
|
127560
|
120
|
Кіровоградська
|
21845
|
61
|
895
|
3
|
20232
|
3
|
Луганська
|
34699
|
372
|
1118
|
17
|
28536
|
139
|
Львівська
|
152010
|
1102
|
3909
|
8
|
136988
|
154
|
Миколаївська
|
74365
|
347
|
1963
|
2
|
70153
|
105
|
Одеська
|
155085
|
762
|
3301
|
18
|
142019
|
15
|
Полтавська
|
82639
|
292
|
1944
|
5
|
78003
|
68
|
Рівненська
|
85661
|
431
|
1279
|
9
|
80862
|
320
|
Сумська
|
84248
|
338
|
1434
|
7
|
79264
|
152
|
Тернопільська
|
76981
|
336
|
1313
|
7
|
72237
|
225
|
Харківська
|
167847
|
1159
|
3968
|
11
|
150382
|
340
|
Херсонська
|
43221
|
469
|
1344
|
3
|
37743
|
297
|
Хмельницька
|
96544
|
320
|
2021
|
8
|
89721
|
169
|
Черкаська
|
87480
|
374
|
1364
|
6
|
82436
|
78
|
Чернівецька
|
90085
|
585
|
2037
|
12
|
81746
|
211
|
Чернігівська
|
61694
|
290
|
1429
|
5
|
57639
|
33
За весь час пандемії в Україні захворіло 2 447 222 особи, одужало – 2 261 924, летальних випадків – 56 649 і проведено 12 922 388 ПЛР-тестувань.
Нагадаємо, за четвер, 30 вересня в Україні зафіксовано 12 034 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли, зокрема, 1059 дітей і 248 медпрацівників.
В Україні запустили розроблену ВООЗ систему відстеження контактів хворих на ковід.
Поступове зростання захворюваності на ковід в Україні почалося з середини липня, але новий спалах оглядачі визнали тільки в вересні. З 23 вересня Україна перейшла до "жовтої" зони, посиливши карантинні обмеження.