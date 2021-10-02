В Україні знову зафіксували майже 12 тисяч нових випадків ковіду

За п’ятницю, 1 жовтня в Україні зафіксовано 11 809 нових підтверджених випадків коронавірусу, з них дітей – 1104.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1159), Львівській (1102), Дніпропетровській (965), Одеській (762) та Запорізькій (692) областях.

Летальних випадків – 203.

Також за минулу добу госпіталізовано 2 692 особи, одужало – 3 469.

За добу методом ПЛР протестовано 46 962 особи, методом ІФА – 11 787 і експрес-тестами – 32 354.

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон Підтверджені Зареєстровано померлих Одужали всього за добу всього за добу всього за добу Україна 2447222 11809 56649 203 2261924 3469 м. Київ 235596 534 5428 22 221376 138 Вінницька 76009 222 1793 6 71440 74 Волинська 66596 286 1263 4 62029 70 Дніпропетровська 150670 965 4884 17 135771 178 Донецька 102680 669 2628 4 93092 110 Житомирська 95274 409 1939 5 88810 162 Закарпатська 64018 135 1633 0 61050 18 Запорізька 114972 692 2666 15 105707 100 Івано-Франківська 92166 242 2201 4 87128 190 Київська 134837 417 2895 5 127560 120 Кіровоградська 21845 61 895 3 20232 3 Луганська 34699 372 1118 17 28536 139 Львівська 152010 1102 3909 8 136988 154 Миколаївська 74365 347 1963 2 70153 105 Одеська 155085 762 3301 18 142019 15 Полтавська 82639 292 1944 5 78003 68 Рівненська 85661 431 1279 9 80862 320 Сумська 84248 338 1434 7 79264 152 Тернопільська 76981 336 1313 7 72237 225 Харківська 167847 1159 3968 11 150382 340 Херсонська 43221 469 1344 3 37743 297 Хмельницька 96544 320 2021 8 89721 169 Черкаська 87480 374 1364 6 82436 78 Чернівецька 90085 585 2037 12 81746 211 Чернігівська 61694 290 1429 5 57639 33

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 447 222 особи, одужало – 2 261 924, летальних випадків – 56 649 і проведено 12 922 388 ПЛР-тестувань.

Нагадаємо, за четвер, 30 вересня в Україні зафіксовано 12 034 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли, зокрема, 1059 дітей і 248 медпрацівників.

В Україні запустили розроблену ВООЗ систему відстеження контактів хворих на ковід.

Поступове зростання захворюваності на ковід в Україні почалося з середини липня, але новий спалах оглядачі визнали тільки в вересні. З 23 вересня Україна перейшла до "жовтої" зони, посиливши карантинні обмеження.