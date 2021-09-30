Кабмін оголосив третій за пів року конкурс на посаду голови НСЗУ

Кабінет міністрів оголосив повторний конкурс на зай­няття посади голови Національної служби здоров’я України (НСЗУ).

Відповідно до ухваленого на засіданні уряду розпорядження конкурс стартує 30 вересня, інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Документи прийматимуться до 17:00 13 жовтня винятково через Єдиний портал вакансій державної служби. Тестування кандидатів відбудеться 20 жовтня.

11 вересня стало відомо, що міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко вже вдруге не зміг визначитися з переможцем конкурсу на посаду голови НСЗУ. За його словами, участь у конкурсі не змогли взяти всі охочі, оскільки не всі встигли отримати сертифікат про володіння державною мовою, необхідний для участі у конкурсі.

Попередник Ляшка на посаді очільника МОЗ Максим Степанов також двічі не зміг обрати переможця.

Як відомо, після звільнення у 2019 році Олега Петренка НСЗУ очолювали тимчасові керівники. Після відставки Петренка провели конкурс, але тодішній міністр Максим Степанов відхилив кандидатури всіх його учасників, тому керівника НСЗУ вирішили тимчасово призначити за позаконкурсною процедурою. Обов'язки глави служби поклали на Оксану Мовчан, а у серпні 2020 року - на Андрія Віленського.

Після скасування норми про заборону проведення конкурсів на держслужбу, введену у зв'язку з пандемією, було оголошено зокрема й конкурс на голову НСЗУ.

У квітні 2021 року до фінального етапу увійшли Віленський, Бойко і Арістов, але після зміни міністра конкурс було перезапущено. Втім, у фінал знову потрапили ці три кандидати.

На початку липня у Міністерстві охорони здоров'я відбулися співбесіди з кандидатами на зайняття посади голови НСЗУ. Повідомлялося, що голова МОЗ вирішив знову перезапустити конкурс на цю посаду.

14 липня Кабінет міністрів призначив Дмитра Самофалова тимчасово виконувачем обов'язків голови НСЗУ.

Нацслужбу здоров'я було створено наприкінці грудня 2017 року. Вона є важливим органом в імплементації положень медичної реформи. З нею повинні підписувати угоди лікарні, лікарі яких будуть отримувати компенсацію з бюджету за кожного приписаного до них пацієнта.

Також даним розпорядженням затверджені умови проведення конкурсу, якими визначено документи, необхідні для участі в конкурсі, термін їх подання та вимоги до кандидатів. Так, для участі в конкурсі кандидати мають подати, зокрема, заяву про участь у конкурсі із зазначенням основ­них мотивів щодо зайняття посади, резюме, підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік та ін.

Документи прийматимуться до 17:00 13 жовтня 2021 р. винятково через Єдиний портал вакансій державної служби за посиланням: career.gov.ua.

Тестування кандидатів відбудеться 20 жовтня, починаючи з 9:00 за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 15.

Місце проведення співбесіди: м. Київ, вул. Прорізна, 15, у приміщенні Національного агентства України з питань державної служби.

Стосовно кваліфікаційних вимог до кандидатів, то вони, зокрема, повинні мати ступінь вищої освіти — не нижче магістра та досвід роботи на посадах державної служби категорії «А» чи «Б» або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування чи досвід роботи на керівних посадах у сфері охорони здоров’я — не менше 3 років, а загальний стаж – не менше 7 років.

Також повідомляється, що для додаткової інформації з питань проведення конкурсу можна звертатися за тел.: (044) 256-00-94 або на електронну пошту: herman@nads.gov.ua — Герман Ганна Юріївна.

Нагадаємо, що наразі обов’язки голови НСЗУ тимчасово виконує Дмитро Самофалов.