Наразі МВС спільно з Кабміном та Верховною Радою працює над тим, щоб українці, зареєстровані у додатку "Дія", могли дати добровільну згоду стати донором.

Фото: МВС

Сьогодні, 28 серпня, поліцейським гелікоптером авіації МВС із Вінниці до столиці вдалося оперативно доправити живе серце 38-річного донара, який загинув від нещасного випадку, для пересадки 12-річній дівчинці.

Про це повідомляє Департамент комунікації МВС.

“Щойно закінчилась операція з пересадки серця 12-річній дівчинці, яка втратила б життя, якби вчасно не доставили орган. Серце вже б'ється у її грудях! У межах спільного з МОЗ проєкту аеромедичної евакуації сьогодні поліцейським вертольотом Airbus Helicopters Н-145 з Вінниці донорське серце лише за 50 хвилин було доправлено до Києва”, - повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

Він уточнив, що нирки та печінку від того самого 38-річного вінницького донора із супроводом патрульної поліції терміново привезли у Київ для пересадки пацієнтам інших лікарень.

Дві нирки буде сьогодні пересаджено дівчаткам 12 та 17 років. Печінку отримає ще одна 17-річна дівчина, яка вже близько місяця знаходилася у критичному стані в реанімації.

Денис Монастирський додав, що наразі МВС спільно з міністерством цифрової трансформації та Комітетом ВРУ з питань здоров’я нації працює над тим, щоб українці, зареєстровані у додатку "Дія", могли дати добровільну згоду стати донором.