​МОЗ прогнозує пік нової хвилі COVID-19 на листопад або раніше

Міністерство охорони здоров'я вважає, що пік нової хвилі COVID-19 в Україні припаде на листопад, але початися він може ще у жовтні.

Про це сказав головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю РБК-Україна.

"Раніше ми, дійсно, рахували, що піковий рівень навантаження на систему охорони здоров'я припаде на листопад-грудень цього року. Зараз ми бачимо, що майже за всіма прогнозами такі пікові навантаження можуть бути раніше. Наскільки раніше – сказати важко, тому що ситуація розгортається досить швидко. Те, що ми бачимо точно – пікові навантаження будуть однозначно припадати на листопад. Але чи будуть вони зачіпати жовтень, чи будуть відтягуватися на грудень – поки сказати важко", - сказав він.

За його словами, відтягнути пікове навантаження на медичну систему можна шляхом вакцинації.

"У кожного українця зараз є можливість або відтягнути ці пікові навантаження, або не стати їх частиною. Для цього потрібно вибрати собі пункт щеплення, вибрати той препарат, яким хочете щепитись, і провакцинуватись. Зараз МОЗ максимально скоротило інтервали введення між двома дозами вакцини. Це зроблено для того, щоби якомога більше людей було охоплено щепленнями саме до початку епідемічного підйому захворюваності", - сказав він.

Нагадаємо, що на минулому тижні Київська школа економіка (KSE) заявила, що ситуацію з ковідом в Україні вже можна вважати початком нового спалаху COVID-19 в Україні. Вона прогнозує, що нинішня хвиля нагадуватиме весняну і може бути більшою за неї.

З 23 вересня Україна перейшла до "жовтої" зони, посиливши карантинні обмеження.

За минулий тиждень (21-27 вересня) в Україні виявили 44,8 тис. випадків ковіду, це на 36% більше в порівнянні з позаминулим. Повністю вакциновано від ковіду 13,1% населення України, хоча б однією дозою - 16,3%.