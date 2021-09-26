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“Помаранчевими” в Україні стали 5 областей, – МОЗ

Там перевищено показник з рівня госпіталізацій.

“Помаранчевими” в Україні стали 5 областей, – МОЗ
Фото: news.dtkt.ua

Помаранчевий рівень епіднебезпеки через поширення коронавірусу встановлено у 5 областях: Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Тернопільській та Черкаській.

Про це йдеться у даних Міністерства охорони здоров'я України.

У цих областях за суботу, 25 вересня перевищено показник з рівня госпіталізацій, який не має перевищувати 50% від хворих. Він відповідно він становить 53,8%, 84,5%, 64,5%, 94,5% і 95,2%.

"Помаранчевий" рівень епідемічної небезпеки є попереджувальним рівнем, який свідчить про ускладнення епідемічної ситуації в регіоні, що може призвести до запровадження посилених обмежувальних протиепідемічних заходів.

"Жовта" зона стає "помаранчевою" у разі наявності в регіоні хоча б однієї з таких ознак:

завантаженість ліжок, забезпечених подачею медичного кисню у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, - більш як 65 відсотків;

кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 протягом останніх семи днів на 100 тис. населення - менше ніж 300;

кількість госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим та підозрілим випадком COVID-19 протягом останніх семи днів на 100 тис. населення - більше 60;

коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом полімеразної ланцюгової реакції та експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2) - більш як 20 відсотків;

рівень зростання загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим та підозрілим випадком COVID-19 протягом останніх семи днів порівняно з попереднім аналогічним періодом - більш як 50 відсотків.

На території "помаранчевих" зон діють ті ж протиепідемічні заходи, що й у "жовтій", але місцева влада може посилювати їх. 

Нагадаємо, Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко вважає, що Україна може скасувати карантин вже весною 2022 року, якщо до Нового року вакцинує більшість дорослого населення.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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