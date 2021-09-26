“Помаранчевими” в Україні стали 5 областей, – МОЗ

Там перевищено показник з рівня госпіталізацій.

Помаранчевий рівень епіднебезпеки через поширення коронавірусу встановлено у 5 областях: Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Тернопільській та Черкаській.

Про це йдеться у даних Міністерства охорони здоров'я України.

У цих областях за суботу, 25 вересня перевищено показник з рівня госпіталізацій, який не має перевищувати 50% від хворих. Він відповідно він становить 53,8%, 84,5%, 64,5%, 94,5% і 95,2%.

"Помаранчевий" рівень епідемічної небезпеки є попереджувальним рівнем, який свідчить про ускладнення епідемічної ситуації в регіоні, що може призвести до запровадження посилених обмежувальних протиепідемічних заходів.

"Жовта" зона стає "помаранчевою" у разі наявності в регіоні хоча б однієї з таких ознак:

завантаженість ліжок, забезпечених подачею медичного кисню у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, - більш як 65 відсотків;

кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 протягом останніх семи днів на 100 тис. населення - менше ніж 300;

кількість госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим та підозрілим випадком COVID-19 протягом останніх семи днів на 100 тис. населення - більше 60;

коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом полімеразної ланцюгової реакції та експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2) - більш як 20 відсотків;

рівень зростання загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим та підозрілим випадком COVID-19 протягом останніх семи днів порівняно з попереднім аналогічним періодом - більш як 50 відсотків.

На території "помаранчевих" зон діють ті ж протиепідемічні заходи, що й у "жовтій", але місцева влада може посилювати їх.

Нагадаємо, Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко вважає, що Україна може скасувати карантин вже весною 2022 року, якщо до Нового року вакцинує більшість дорослого населення.