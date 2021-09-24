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COVID-сертифікат з "Дії" вже можна роздрукувати, - Федоров

Від сьогодні в iOS став доступний "жовтий" COVID-сертифікат для людей з однією дозою вакцини.

COVID-сертифікат з "Дії" вже можна роздрукувати, - Федоров
Фото: facebook.com/Aleksey Vyskub

Віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пояснив, як можна отримати і роздрукувати українські COVID-сертифікати на порталі "Дія".

"Все дуже просто і в кілька кліків", - написав Федоров у Telegram.

Міністр пояснив, що після генерації сертифікат про вакцинацію від коронавірусу зберігається в файлі PDF. Документ можна роздрукувати або завантажити собі на пристрій.

За словами міністра, для генерації сертифікату на порталі знадобиться тільки електронний підпис.

Окрім того, Федоров повідомив, що "зеленим" сертифікатом в додатку "Дія" користуються вже мільйон українців. Сьогодні, 24 вересня, в iOS став доступний "жовтий" внутрішній COVID-сертифікат для людей з однією дозою вакцини.

Міністр зазначив, що "жовтий" сертифікат чинний 120 днів. У "жовтій" зоні будуть діяти обидва види сертифікатів, а в "червоній" - тільки "зелений".

Перші COVID-сертифікати для вакцинованих з’явилися у "Дії" на початку липня. 2 липня Кабмін опублікував постанову про запровадження сертифіката. Цифрові сертифікати в "Дії" та їх копії у паперовій формі мають однакову юридичну силу.

Спочатку повідомляли, що цифровий сертифікат діятиме 180 днів (пів року) після проходження повного курсу вакцинації. Однак, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко зазначав, що в ЄС і ВООЗ вивчають, чи можна продовжити дію сертифікату до 12 місяців.

15 вересня Кабінет міністрів продовжив дію "зелених" (повних) COVID-сертифікатів із 180 до 365 днів.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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