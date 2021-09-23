У МОЗ очікують щотижневі поставки по майже півмільйона доз вакцини Comirnaty від Pfizer-Biontech.

В рамках ініціативи COVAX, Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) передав Україні морозильні камери для зберігання вакцини Pfizer від COVID-19 за ультранизьких температур.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Морозильні камери з діапазоном температур від -40°C до -86°C виробництва Vestfrost (Данія), будуть встановлені на складі ДП "УкрМедПостач" МОЗ.

Закупівля додаткових ультрахолодових морозильників дозволяє збільшити потужності України щодо зберігання на національному рівні вакцини Pfizer, яка потребує наднизьких температурних умов від -60°C до -80°C.

Фото: facebook.com/moz.ukr

"Найближчі місяці ми очікуємо щотижневі поставки по майже півмільйона доз вакцини Comirnaty від Pfizer-Biontech, отже, потребуємо більше обладнання для логістичних ланцюгів. Ультрахолодові морозильники для вакцини допоможуть нам надійно зберігати цю вакцину і захищати все більше українців від небезпечного COVID-19. Ми вдячні партнерам, які підтримують нас у цьому відповідальному процесі", - зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Фото: facebook.com/moz.ukr

"Надійний холодовий ланцюг критично важливий для того, щоб вакцини зберігали свою ефективність. Поява мРНК вакцин у контексті COVID спонукала багато країн оновити обладнання свого холодового ланцюга, щоб мати змогу працювати із новою технологією, яка вимагає ультранизьких температурних умов. У ЮНІСЕФ ми пишаємося тим, що можемо підтримати Україну у цьому оновленні, і хотіли б висловити вдячність партнерам і донорам у рамках COVAX, які роблять це можливим. Це дає змогу зберігати більший об’єм вакцин за наднизьких температур, забезпечуючи збереження їхньої дієвості для захисту людей в Україні від COVID-19", - сказав голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Мурат Сахін.

Нагадаємо, в лютому США дозволили зберігання та транспортування вакцини Pfizer при стандартних температурах морозильної камери від -15 до -25°С протягом двох тижнів, на відміну від -80 до -60°С, що зазвичай потрібно.

У травні Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) заявило, що вакцина Pfizer тепер може зберігатися при температурі холодильника набагато довше, ніж це рекомендувалося раніше. Нерозкриті флакони можна буде зберігати до місяця замість п’яти днів, як дозволялося дотепер.