Замах на Сергія Шефіра: що відомо?
Замах на Сергія Шефіра: що відомо?
Ляшко оголосив про введення обов'язкової вакцинації для освітян і чиновників
Ляшко оголосив про введення обов'язкової вакцинації для освітян і чиновників
Арахамія: Шефір цілий, але в шоковому стані
Арахамія: Шефір цілий, але в шоковому стані
Шефір і поліція назвали версії замаху на нього
Шефір і поліція назвали версії замаху на нього
У Черкасах в кафе застрелили бізнесмена
У Черкасах в кафе застрелили бізнесмена
Рубікон імені Сергія Шефіра
Рубікон імені Сергія Шефіра
Замах на Шефіра, швидше за все, був скоєний непрофесіоналами, - джерела
Замах на Шефіра, швидше за все, був скоєний непрофесіоналами, - джерела
На Шефіра скоєно замах
На Шефіра скоєно замах
Кабмін дозволив дитсадкам і початковим класам працювати в "жовтій" зоні карантину
Кабмін дозволив дитсадкам і початковим класам працювати в "жовтій" зоні карантину
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

Україна отримала ультраморозильники для вакцини Pfizer

У МОЗ очікують щотижневі поставки по майже півмільйона доз вакцини Comirnaty від Pfizer-Biontech.

Україна отримала ультраморозильники для вакцини Pfizer
Фото: facebook.com/moz.ukr

В рамках ініціативи COVAX, Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) передав Україні морозильні камери для зберігання вакцини Pfizer від COVID-19 за ультранизьких температур.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Морозильні камери з діапазоном температур від -40°C до -86°C виробництва Vestfrost (Данія), будуть встановлені на складі ДП "УкрМедПостач" МОЗ.

Закупівля додаткових ультрахолодових морозильників дозволяє збільшити потужності України щодо зберігання на національному рівні вакцини Pfizer, яка потребує наднизьких температурних умов від -60°C до -80°C.

Фото: facebook.com/moz.ukr

"Найближчі місяці ми очікуємо щотижневі поставки по майже півмільйона доз вакцини Comirnaty від Pfizer-Biontech, отже, потребуємо більше обладнання для логістичних ланцюгів. Ультрахолодові морозильники для вакцини допоможуть нам надійно зберігати цю вакцину і захищати все більше українців від небезпечного COVID-19. Ми вдячні партнерам, які підтримують нас у цьому відповідальному процесі", - зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Фото: facebook.com/moz.ukr

"Надійний холодовий ланцюг критично важливий для того, щоб вакцини зберігали свою ефективність. Поява мРНК вакцин у контексті COVID спонукала багато країн оновити обладнання свого холодового ланцюга, щоб мати змогу працювати із новою технологією, яка вимагає ультранизьких температурних умов. У ЮНІСЕФ ми пишаємося тим, що можемо підтримати Україну у цьому оновленні, і хотіли б висловити вдячність партнерам і донорам у рамках COVAX, які роблять це можливим. Це дає змогу зберігати більший об’єм вакцин за наднизьких температур, забезпечуючи збереження їхньої дієвості для захисту людей в Україні від COVID-19", - сказав голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Мурат Сахін.

Нагадаємо, в лютому США дозволили зберігання та транспортування вакцини Pfizer при стандартних температурах морозильної камери від -15 до -25°С протягом двох тижнів, на відміну від -80 до -60°С, що зазвичай потрібно.

У травні Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) заявило, що вакцина Pfizer тепер може зберігатися при температурі холодильника набагато довше, ніж це рекомендувалося раніше. Нерозкриті флакони можна буде зберігати до місяця замість п’яти днів, як дозволялося дотепер.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також