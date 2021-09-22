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США подвоять закупівлю вакцини Pfizer для бідних країн, - AP

На думку Байадена, протягом наступного року це допоможе вакцинувати 70% населення планети.

США подвоять закупівлю вакцини Pfizer для бідних країн, - AP
Фото: EPA/UPG

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден має намір оголосити про те, що США подвоять закупівлю вакцини Pfizer від COVID-19 для бідних країн до 1 мільярда доз.

Про це повідомляє АР.

На думку Байадена, протягом наступного року це допоможе  вакцинувати 70% населення планети.

Зазначається, що посилені зобов'язання США повинні стати наріжним каменем глобального саміту з вакцинації, який Байден скликає в кулуарах Генеральної асамблеї ООН. Очікується, що президент США звернеться із закликом до багатих країн "зробити більше, щоб взяти коронавірус під контроль".

За словами джерел в адміністрації Байдена, ця закупівля збільшить загальний обсяг вакцин до понад 1,1 млрд доз, які будуть поширені більш ніж в 100 країнах.

Нагадаємо, у червні повідомлялося, що США вирішили купити 500 млн доз вакцини Pfizer для найбідніших країн.

У травні Байден повідомив про плани передати іншим країнам 80 млн доз вакцини від ковіду. Крім того, США пожертвували 2 млрд доларів на програму справедливого розподілу вакцин від коронавірусу COVAX.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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