В Росії під час технічного польоту розбився військовий літак Ан-26

У Хабаровському краї Росії зник з радарів літак Ан-26, на борту якого знаходилися шестеро членів екіпажу.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що літак пропав під час технічного польоту, в 40 кілометрах від Хабаровська. На його пошуки направили вертоліт.

У МНС Росії заявляють, що пошуки ускладнені поганою погодою.

За попередньою інформацією, літак Ан-26 розбився в Большехехцирському природному заповіднику, неподалік від аеропорту "Хабаровськ-Новий".

Нагадаємо, 27 серпня в Пермській області Росії за кілька хвилин після польоту впав фронтовий бомбардувальник Су-24. Екіпаж літака встиг катапультуватися і вижив.

19 серпня в Росії розбився другий за два дні військовий літак. Винищувач нового покоління МіГ-29СМТ зазнав аварії відразу після зльоту при виконанні першого розвороту. Льотчик загинув.

Раніше, 17 серпня, новітній російський літак Іл-112В розбився під час тренувального польоту в Московській області. Екіпаж загинув.