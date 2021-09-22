Трамп подав позов на $100 млн проти власної племінниці і NYT

Дональд Трамп подав позов проти власної племінниці Мері Трамп та газети New York Times. Колишній президент США вимагає 100 млн доларів компенсації за розслідування про ухилення від податків.

Як повідомляє NBC News, Трамп звинувачує племінницю і репортерів New York Times у "підступній змові" з метою отримати його податкові декларації.

Сюзан Крейг, Девід Барстову та Рассел Беттнер у 2019 році отримали Пулітцерівську премію за серію матеріалів про податки Трампа, а у 2020 році Мері Трамп у своїй книжці про Трампа та в численних інтерв'ю зізналася, що саме вона була їх інформатором.

Позов розглядатиме один з окружних судів у штаті Нью-Йорк.

У ньому йдеться, що один із журналістів NYT "постійно переслідував його [Трампа] племінницю... та переконав її взяти документи в офісі її адвоката і передати їх The Times". Стверджується, що Мері Трамп нібито порушила угоду про конфіденційність, яка забороняє оприлюднювати подробиці про фінанси родини згідно з умовами врегулювання майна Фреда Трампа-старшого (батька Трампа).

Трамп заявляє, що журналісти NYT і його племінниця керувалися "мотивами особистої вендети і бажанням добитися слави, а також фінансових доходів".

Нагадаємо, що у 2018 році в NYT вийшло розслідування про те, що Трамп отримав від свого батька, нью-йоркського девелопера і мільйонера Фреда Трампа, капітал у розмірі близько $413 млн. Ця цифра не збігається з офіційною версією Дональда Трампа, що батько дав йому на розвиток бізнесу кредит на $1 млн.

У статті йдеться про те, що Фред Трамп почав потай передавати гроші Дональду Трампа і іншим своїм дітям багато років тому. NYT стверджує, що спадкоємці Фреда досі отримують дивіденди від діяльності компанії Трампа-старшого, який помер 1999 року.

Автори матеріалу звинуватили Дональда Трампа в тому, що він допоміг батькові збільшити статки завдяки сумнівним податковим схемам, включно з незаконним отриманням податкових відрахувань. Журналісти припускають, що президент США свідомо занизив оцінку холдингу, щоб значно зменшити податкове навантаження.