Комітет Палати представників США підтримав збільшення військової допомоги Україні

Комітет з правил Палати представників США схвалив поправки до проекту оборонного бюджету на 2022 рік. Серед пропозицій конгресменів - санкції проти "Північного потоку-2", використання титану з України, а також нові санкції проти Росії.

Про це повідомляє Голос Америки.

Крім цього, законопроєкт передбачає збільшення безпекової допомоги Україні до 300 млн доларів з нинішніх 250 млн, а також пропонує збільшити присутність американських військ на східному фланзі НАТО - у Польщі, Румунії та Балтійських країнах.

Схвалення поправок означає, що їх додали до законопроєкту про оборонний бюджет США на 2022 рік. Далі цей проєкт має схвалити Палата представників Сполучених Штатів.

Для остаточного затвердження потрібно, щоб проєкт з таким самим змістом ухвалили в Сенаті. Закон вступає в силу після підписання президентом США.

Нагадаємо, в серпні 2019 року тодішній президент США Дональд Трамп доручив переглянути програму фінансування України в галузі безпеки, щоби переконатися, що гроші використовуються в інтересах Сполучених Штатів. Через місяць Адміністрація США зняла блокування 250 млн доларів, призначених для України.

У грудні 2020 року американський парламент затвердив чинний оборонний з 250 млн доларів для України.