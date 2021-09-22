Президент попросив Антоніу Гутерріша сприяти у звільненні ув’язнених і запросив його в Україну.

У межах участі у 76-й сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним секретарем Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутеррішем.

Глава держави наголосив, що Україна готова підтримувати зусилля Генсека ООН, зокрема в питанні реформування Організації та зміцненні її ролі у подоланні глобальних викликів.

«Для нашого регіону таким викликом залишається російська агресія», – цитує слова президента України його пресслужба.

Президент передав Генеральному секретарю ООН список майже 450 українців, яких утримують на тимчасово окупованих територіях і в Росії. Він попросив Антоніу Гутерріша сприяти у звільненні ув’язнених.

Глава держави подякував співрозмовнику за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та ознайомив його з актуальною безпековою ситуацією на Донбасі.

«Україна підтримала торік ваш заклик до глобального припинення вогню. Попри всі наші мирні зусилля обстріли українських позицій тривають», – повідомив Володимир Зеленський.

Також Володимир Зеленський розповів генсеку ООН про підсумки саміту Кримської платформи та наголосив, що Україна розраховує на всебічну підтримку роботи цієї ініціативи з боку Організації. Він заявив, що «сприяти виконанню рішень Кримської платформи є обов’язком Організації».

Співрозмовники також обговорили участь України в операціях Організації Об’єднаних Націй з підтримання миру.

Володимир Зеленський запросив Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша з візитом до України.

Нагадаємо, дебати у межах Генасамблеї ООН почалися 21 вересня і триватимуть до 27 вересня. Очікується, що в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку виступлять близько 110 глав держав, понад 50 глав урядів та більш ніж 20 глав МЗС.

Україну представить президент Володимир Зеленський, він виступить сьогодні, 22 вересня.

Раніше президент України заявив, що Генасамблея ООН - один із майданчиків, де можна знайти рішення щодо Донбасу та Криму.