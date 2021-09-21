"Не навчання, а робоча нарада", - у "Слузі народу" підтвердили підготовку зустрічі фракції за участю Зеленського

Місце зустрічі наразі визначається. Можливо, це буде одна з областей на заході України.

Фракція "Слуга Народу" дійсно збереться на велику нараду за участю представників усіх гілок влади та президента Володимира Зеленського.

Про це повідомила речниця фракції Юлія Палійчук.

"Ймовірно, це відбудеться наприкінці наступного тижня. Місце, де відбудеться зустріч, визначається. Можливо, це буде одна з областей на заході України", - написала Палійчук у телеграмі.

Речниця фракції наголосила, що це буде не партійний з’їзд, не навчання, а робоча нарада.

Вона запевнила, що захід відбудеться із дотриманням усіх карантинних вимог. До участі в ньому допускатимуться лише вакциновані особи або ті, хто мають негативний ПЛР-тест.

На нараді планують обговорити стратегії роботи влади на наступний рік, досягнення за минулі два роки та план законопроєктних робіт.

Раніше сьогодні голова парламентського Комітету з питань здоров'я нації, народний депутат від "Слуги народу" Михайло Радуцький назвав неправдивою інформацію про нові навчання нардепів у Трускавці.

Повідомлення про нібито нові навчання у Трускавці для "слуг народу" з'явилося на сайті видання "Українська правда". Воно, посилаючись на свій Telegram-канал, зазначило, що Володимир Зеленський планує найближчим часом провести зустріч із фракцією "Слуга народу" у Трускавці, як це було влітку 2019 року.

Джерела видання нібито повідомили, що на зустрічі "буде велика розмова про майбутнє, в тому числі про кадрові рішення".

Нагадаємо, в липні 2019 року обрані нардепи від "Слуги народу" провели тижневий курс навчання в Трускавці. Детальніше читайте в матеріалі LB.ua "Як депутатів Зеленського «робили»".

На "випускний" до "Слуг народу" приїжджав президент Зеленський, який попередив їх про неприпустимість "договірняків" і пропусків засідань. При цьому президент підкреслив, що впливати на партію він не буде.

Тижневий семінар обійшовся "Слузі народу" в понад 11 млн гривень.

У листопаді 2020-го глава партії Олександр Корнієнко анонсував "Трускавець-2" для "слуг народу" в січні 2020-го. Однак через пандемію коронавірусу навчання так і не провели.