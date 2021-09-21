Євросоюз відмовився визнати "так звані вибори", що відбулися в Криму

Європейський союз відмовився визнати результати голосування, яке проводилось Росією на території окупованого півострова Крим під час виборів до Державної думи 17-19 вересня.

Про це повідомляється на сайті представництва ЄС в Україні.

"ЄС не визнає і не визнаватиме незаконну анексію Російською Федерацією Криму та міста Севастополь. Саме тому Євросоюз не визнає так звані вибори, що відбулися на окупованому Кримському півострові", - сказано в заяві.

Європейський союз також підкреслив, що рішення Росії щодо залучення до участі у виборах до Державної думи, а також у регіональних і місцевих виборах, жителів непідконтрольних урядові територій Донецької та Луганської областей в Україні, суперечить духу та цілям Мінських домовленостей. "ЄС залишається непохитним у своїй підтримці територіальної цілісності та суверенітету України", - йдеться в заяві.

Влада Євросоюзу також підкреслила, що загалом російські вибори проводились з серйозними порушеннями.

"Напередодні виборів посилилося переслідування опозиційних політиків, організацій громадянського суспільства, незалежних медіа та журналістів. Це призвело до обмеження вибору для російських виборців, а також обмежило їхні можливості отримання повної і точної інформації про кандидатів. ЄС вкотре висловлює своє глибоке занепокоєння у зв’язку з подальшим скороченням простору для діяльності опозиції, громадянського суспільства і незалежних голосів у Росії. ЄС закликає керівників Росії припинити цю негативну тенденцію. Російська Федерація повинна дотримуватись зобов’язань щодо захисту прав людини та демократичних цінностей, взятих на себе в межах ООН, ОБСЄ та Ради Європи", - заявили в ЄС.

Нагадаємо, що в нижню палату парламенту пройшли п'ять партій: «Єдина Росія» - 49,82%, Компартія - 18,93%, ЛДПР - 7,55%, "Справедлива Росія - За правду" - 7,46% та "Нові люди" - 5,32%. В одномандатних округах "Єдина Росія" отримала 198 місць в Думі, КПРФ - дев'ять, "Справедлива Росія" - вісім, ЛДПР - два, "Родина", Партія Роста і "Громадянська платформа" - по одному. Крім того, в Думу проходять п'ятеро самовисуванців.

З урахуванням федерального та одномандатних округів "Єдина Росія" отримує більше 300 місць, тобто конституційну більшість в Держдумі.

Україна закликала міжнародну спільноту визнати вибори в Держдуму нелегітимними.