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​"Слуга народу" висунула голову Херсонської ОДА Козиря кандидатом у депутати на 184-му окрузі

Вибори відбудуться 31 жовтня 2021 року. 

​"Слуга народу" висунула голову Херсонської ОДА Козиря кандидатом у депутати на 184-му окрузі
Фото: khoda.gov.ua

Партія "Слуга народу" висунула кандидатом у народні депутати в 184-му виборчому окрузі на проміжних виборах до Верховної Ради голову Херсонської обласної державної адміністрації Сергія Козиря.

Про це повідомила пресслужба партії.

Учасники засідання політради партії у Києві підтримали кандидатуру Козиря одноголосно.

Сергій Козир наразі є очільником Херсонської ОДА. Не керівних посадах області - з вересня 2019 року. До цього працював на різних посадах підприємств гірничовидобувної галузі Донецької області.

Нагадаємо, вибори в округах №184 (Херсонська область) та №197 (Черкаська область) відбудуться через дострокове припинення повноважень народних депутатів Ігоря Колихаєва та Олександра Скічка. Колихаєв склав із себе повноваження нардепа у зв'язку з обранням міським головою Херсона, а Олександр Скічко - у зв'язку з призначенням головою Черкаської ОДА.

1 вересня на обох округах розпочався виборчий процес, а вибори відбудуться 31 жовтня 2021 року. 

6 вересня політрада "Слуги народу" висунула кандидатом в одномандатному виборчому окрузі № 197 Віталія Войцехівського.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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