Железняк звинуватив двох нардепок "Голосу" в тому, що влада виділила їм гроші на округи

Він також заявив, що представники об’єднання "Справедливість" співпрацюють з Офісом президента.

Депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк заявив, що деякі депутати беруть від влади гроші на свої округи.

Про це він написав у фейсбуці.

"Так, мова йде про мінімум двох депутаток – Галину Васильченко та Наталю Піпу, – які були обрані по мажоритарних округах Львівщини. На жаль, ця інформація повністю підтвердилася. Якимось дивом 20 серпня 2021 рішенням КМУ №975 їм виділили мінімум 20 млн гривень на обрані об’єкти по новому механізму отримання лояльності депутатів – «інфраструктурній субвенції» (те саме, що і соцеконом, який у всі попередні роки традиційно виділяли лояльним депутатам-мажоритарникам, готовим підтримувати будь-які ініціативи влади)", - написав Железняк у фейсбуці.

Він зазначив, що про отримання грошей свідчать офіційні документи, а також депутатки самі це підтвердили в соцмережах.

Железняк також розповів, що депутати окремого об'єднання "Справедливість", які вийшли з "Голосу", почали ходити в Офіс президента.

"Так, їх часто бачать в Офісі. «Слуги народу» про це часто говорять. Останній раз одразу декілька представників влади бачили очільницю МФО «Справедливість» пані Устінову в Офісі в останній четвер (навіть час підкажу – десь о 15:00-15:40). Випадково за годину до наради в Офісі по порядку денному парламенту на наступний тиждень. Буває ж збіг?!" - додав нардеп.

Железняк закликав депутатів відмовитися від такої "співпраці" з владою, а також від грошей на округи.

Нагадаємо, у липні партія "Голос" на з'їзді переобрала головою Кіру Рудик і офіційно оформила розлучення з частиною депутатів фракції, які об’єднались у групу "Справедливість". "Розкольників" виключили з партії за власним бажанням, згідно з поданими заявами. Тепер найменша фракція парламенту буде розділена навпіл: половина її членів залишаються членами партії, стільки само стали безпартійними і, ймовірно, підуть у новий політичний проєкт Сергія Притули. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "«Голос» без «Справедливості»: хроніки розколу найменшої парламентської партії".