Порядок денний має складатися з питань, які хвилюють людей, а не "Слугу народу", - Порошенко

«Євросолідарність» вимагає включити до порядку денного законопроєкт №6006, який пропонує за рахунок коштів МВФ виплатити у листопаді 13-ту пенсію, збільшити фінансування субсидій, погасити борги військовим, запланувати фінансування лікарів і підтримку громад. Про це на погоджувальній раді заявив експрезидент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко.

«Стосовно порядку денного. Мені здається, що у «Слуг народу» окремий порядок денний, а у народу і суспільства окремий. Є ваш порядок денний у вигляді «лотерейки» Гетьманцева, «ігорки» Арахамії. Ви намагаєтесь відвернути увагу суспільства. Що ви там пропонували – на латинку перейти? Державу «Україна» перейменувати, новий герб намалювати? В той час, коли люди думають, де дрова купити. Яким чином їм субсидії покрити, тому що «рве» сімейний бюджет. Я щойно повернувся з Черкас, позавчора був у Дніпрі. Сільські лікарі 2 місяці не отримують заробітну платню і не виїжджають на виклики», – наголошує Порошенко.

Він також нагад про заборгованість в 1,5 млрд грн перед військовими, за даними омбудсмена.

«Ми вимагаємо, щоб були вирішені питання житлових субсидій громадянам – 20 млрд грн за рахунок коштів МВФ, які подарували Україні. 13-ої пенсії – 23 млрд грн. Повернення боргів військовим, повернення боргів медикам і захисту від ковіду», – наголошує Порошенко.

«Нам потрібно формувати порядок денний з питань, які хвилюють суспільство, а не з питань, які хвилюють тільки «слуг народу». Ключове завдання для нашої країни – це відповідність Копенгагенським критеріям. А це – демократія, верховенство права, захист прав людини, захист ЗМІ. Ні про що з цього ви не піклуєтеся і в такий спосіб ви тягнете країну назад до Росії», – наголосив Петро Порошенко.

Нагадаємо, фракція "Слуги народу" висловила незгоду з порядком денним Верховної Ради і домоглась розгляду на цьому пленарному тижні так званого "антиолігархічного пакету".