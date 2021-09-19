Спецоперація “вибори”: як партія Путіна створює картинку “народної любові” на Донбасі

LB.ua розповідає про те, як відбуваються вибори до російської Держдуми на непідконтрольних територіях і як змушують брати в них участь.

Щоб забезпечити результат в окупованому Донецьку розгорнулась політична агітація за партію Путіна та реєстрацію тих, хто отримав російські паспорти на Єдиному порталі держпослуг РФ.

Ця показуха є частиною спецоперації під назвою “вибори до Держдуми”, яка триває останні пів року в ОРДЛО. Мета – показати картинку “народної любові” жителів окупованої частини Донбасу, не просто до Росії, а особисто до Володимира Путіна та його партії “Единая Россия”.

Зранку 17 вересня, ще до сходу сонця, перші автобуси Донецька та Луганська з написами “Наш выбор – Россия” стартували до 15-ти сіл Ростовської області. У той же час лідер бойовиків так званої “ДНР” Денис Пушилін записав відео, де він у своєму кабінеті вже проголосував онлайн на виборах до Держдуми РФ.

“Нас зібрали на роботі і сказали, що треба їхати голосувати до Росії"

З 2019 року Росія активно роздає свої паспорти на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Станом на зараз їх отримали щонайменше 600 тисяч громадян України, які потрапили в окупацію. Саме стільки голосів від жителів Донбасу планували отримати кремлівські куратори.

Фото: baltnews.lt Жителям окупованих територій роздають російські паспорти

Але значного ажіотажу серед мешканців ОРДЛО вибори до Держдуми не спричинили.

“Я б не сказав, що люди якось цікавляться цими виборами. Якщо не працюєш на шахті, заводі, в лікарні чи школі, або навчаєшся в університеті, ти про ті вибори майже і не чуєш. Ніхто особливо про них не говорить в компаніях чи вдома. Це не те, як було при Україні, коли всі обговорювали за Януковича голосувати чи за Юлю (Тимошенко, – LB.ua). Думаю, що люди і не знають, хто там кандидати”, – розповідає житель окупованої Макіївки Владислав.

Росіяни спочатку хотіли відкрити на окупованій частині Донбасу виборчі дільниці, але згодом передумали. Щоб проголосувати офлайн треба їхати до Росії. У трьох районах Ростовської області підготували 15 дільниць.

Фото: З соцмереж Одна з дільниць у Ростовській області Росії, куди привезли голосувати жителів окуплваного Донецька

Упродовж трьох днів, а саме стільки триває голосування в РФ, 825 автобусів та 12 поїздів тричі на день безкоштовно доставляють людей на дільниці. Записуватись на поїздку потрібно заздалегідь, у спеціальному інформаційному центрі за номером “357”. Аби не було черг на кордоні бойовики заборонили на три дні їздити вантажівкам. Щоб пропустили на кордоні треба мати російський паспорт і так званий паспорт “молодих республік”. Заради виборів навіть скасували комендантську годину.

Автобуси з виборцями з окуплваного Луганська

Записуватись на рейси змушували бюджетників та студентів. Особливо тих, хто не має СНІЛС (Страховий номер індивідуального особового рахунку РФ, – LB.ua) і не може голосувати онлайн.

“Нас зібрали на роботі десь тиждень тому і сказали, що треба їхати голосувати до Росії. Типу з нашої школи потрібно 10 людей – така в нас квота. Інші повинні голосувати онлайн. Пояснили, що треба подзвонити на номер “357”, а потім передзвонити керівниці і підтвердити, що все зроблено”, – каже вчителька з Донецька Катерина.

В навчальних закладах на окупованій території, дирекція складає список кураторів і груп, які повинні їхати голосувати. У колишньому Донецькому національному університеті, так званий ректор навіть видав указ з іменами тих, хто повинен їхати.

Фото: Надано джерелом Скрін одного з телеграм каналів, де студенти окупованого ДонНУ розповідають про примус голосувати

Мешканці Донецька, які встигли проголосувати в Ростовській області у перший день, 17 вересня, розповіли, що після свята волевиявлення їм видали продуктові набори: снікерс, печиво, яблуко та пляшку води.

Фото: З соцмереж Продуктові набори, які видавали жителям ОРДЛО за голосування на виборах до Держдуми РФ

“Ми повинні проголосувати, потім зателефонувати і доповісти – вказати дату, час та місце голосування. Якщо ми цього не зробимо – звільнять”

Більшість же паспортизованих Росією жителів окупованих територій змушені голосувати за місцем проживання. Для цього росіяни відкрили 225 виборчих дільниць, які обізвали “інформаційними центрами”. У них “волонтери” допомагають проголосувати онлайн.

Фото: З соцмереж "Інформаційні центри" в ОРДЛО

“Інформаційні центри” відкрили у школах, університетах та технікумах. Проте не у всіх – такий “привілей” ще треба заслужити, адже після голосування у навчальному закладі залишаться нові комп'ютери.

“Волонтери”, які допомагатимуть голосувати – це ті самі вчителі. Особливо цінують тих, хто має набутий раніше досвід під час українських виборів.

Фото: З соцмереж "Голосування" в "Інформаційних центрах" ОРДЛО

“Нас зібрали і запитали, хто має досвід роботи на виборах. Ті, хто раніше працював, підняли руку. Директорка сказала, що будемо волонтерами під час онлайн-голосування. Треба слідкувати хто за кого голосує, контролювати батьків дітей та знайомих, щоб вони теж прийшли і проголосували. Якщо не приходять треба дзвонити і нагадувати. За те, що в нас буде “інформаційний центр”, нашій школі залишать комп'ютери (які використовували під час “виборів”, – LB.ua) і ще подарують п’ять нових”, – розповідає вчителька Валентина з Макіївки.

Тих, хто поставить позначку у бюлетені онлайн в ОРДЛО, формально зарахують до числа виборців Ростовської області. Всього в Росії онлайн голосуватимуть 2,8 мільйона осіб, з яких 300 тисяч – у Ростовській області. Скільки серед них жителів окупованого з Донбасу – невідомо.

Щоб проголосувати онлайн треба мати вже згаданий СНІЛС, для реєстрації на порталі держпослуг РФ. У Росії СНІЛС потрібен для отримання пенсій та соціальної допомоги. Але без російської прописки жителі ОРДЛО скористатись російською “соціалкою” не можуть. Зате отримали право голосувати.

Ще влітку жителів ОРДЛО почали заохочувати оформляти собі СНІЛС. Зокрема, з серпня за СНІЛС змусили агітувати вчителів, які мали казати батькам, що це допоможе отримати “путінські 10 тисяч”, щоб зібрати дитину до школи. Втім, виявилось, що СНІЛС не допоможе – потрібна та ж російська прописка.

Фото: Spektr Агітація за отримання СНІЛС в окупованому Донецьку

“Класним керівникам сказали у школі, щоб ми зв'язались з батьками дітей та говорили їм, що треба оформити СНІЛС. Просили казати, що це для грошової допомоги у 10 тисяч рублів, яку обіцяв Путін. Але скоро стало зрозуміло, що це для виборів”, – каже Валентина.

Явку та голосування онлайн контролюють дуже жорстко. Майже на всіх підприємства та установах існують квоти на кількість тих, хто голосує, за кожен голос треба відзвітувати керівнику.

“Нас постійно змушували подавати документи або на російський паспорт або на СНІЛС. Щоб ми це зробили, навіть давали вихідний. Нам сказали, що у день виборів, ми повинні проголосувати, потім зателефонувати і доповісти – вказати дату, час та місце голосування. Якщо ми цього не зробимо – звільнять. Якщо підприємство не виконає квоту – звільнять, ще й начальника, який за це відповідає”, – розказує робітник однієї з шахт Донецька Максим.

Фото: з соцмереж Так зване голосування в "інформаційних центрах" ОРДЛО

У бюджетних установах пішли далі. В одному з дитячих садочків Донецька, керівництво закладу попросило паролі від їх СНІЛСу, щоб проконтролювати, проголосували вони чи ні.

У перший день голосування в “Інформаційні центри” прийшли голосувати не дуже багато людей. В основному пенсіонери, які і до цього приходили в ці центри, щоб зареєструватись на порталі держпослуг. Загалом тих, хто зареєструвався в ОРДЛО, за інформацією самих окупантів – близько 100 тисяч осіб.

Бойовики за “Единую Россию”

Передвиборної агітації на окупованій території російські партії особливо не вели. Звичних для нас білбордів, палаток та роздачі агітаційних газет на вулицях люди не бачили. В основному рекламується саме голосування та інформація, як це зробити.

Фото: З соцмереж Азітація голосувати на виборах у Дердуму РФ в окупованому Донецьку

Ще взимку письменник і бойовик Захар Прилєпін приїздив зі своєю партією “За правду!”, а згодом об'єднався заради виборів до Держдуми з партією “Справедливая Россия”.

Прилєпін навіть відкривав представництво партії в Донецьку і обіцяв провести в Держдуму відомих персонажів у середовищі бойовиків – Сергія Завдовеева (позивний “Француз”), Ахру Авіндзба (позивний “Абхаз”) і колишнього “міністра зв'язку ДНР” Віктора Яценка.

Цього не сталось. За останні півроку ні Прилєпін, ні хтось з його оточення на Донбасі навіть не з'являлися.

Фото: РИА.Новсти Партія Захара Прилеріна "Справедлива Росія за правду

Загалом же, політичної боротьби між російськими партіями, фактично, немає. Таке відчуття, що є лише “Единая Россия”.

З липня і до початку вересня без єдиноросів в ОРДЛО не відбувся, схоже, жоден масовий захід – за підтримки партії відбулись спортивні змагання, турнір з комп'ютерної гри “Counter-Strike”, різного роду “інтеграційні та економічні форуми”. “Єдинороси” дарували дитячій команді з хокею нову форму та роздавали прапорці в день російського триколора. Так само під патронатом партії Путіна, 28 липня і дев’ятого серпня в ОРДЛО завозили російські вакцини від ковіду “Спутник-Лайт”.

Фото: З соцмереж Турнір з "Counter-Strik" в окупованому Донецьку

Фото: З соцмереж Єдинороси дарують хокейну форму дитячій команді в окупованому Луганську

У серпні навіть почали запис до партії всіх охочих, починаючи з 16-ти років.

За цей час у Донецьку двічі висаджувався партійний десант “єдиноросів”. Перший раз 15 липня урочисто пройшов форум під назвою “Росія-Донбас: єдність пріоритетів”, на який привезли представників так званих “ЛНР”, Абхазії і Південної Осетії.

Серед його учасників був і депутат Держдуми від “Единой России” Андрій Козенко. Колишній проросійський політик з українського Криму з 2014 року перебуває під міжнародними санкціями, і саме йому зазвичай довіряють робити в Донецьку неоднозначні заяви.

Фото: Перший канал Російській форум 15 липня в окупованому Донецьку

Головною подією форуму для місцевих стала обіцянка Козенка запропонувати ввести “спеціальну форму реєстраційного обліку мешканців так званих “ДНР” і “ЛНР” з громадянством РФ, яка вирішила б проблеми з відсутністю у них російської прописки.

У День визволення Донбасу від нацистів, восьмого вересня, так звану “ДНР” відвідав інший “єдинорос” – секретар Генеральної ради партії, перший заступник голови Ради Федерації Андрій Турчак. Він відвідав Савур-Могилу, провів форум з Пушиліним та подарував ноутбуки. Раніше, у травні цього року Турчак особисто підписав з “Союзом добровольцев Донбасса” угоду про співпрацю.

Фото: З соцмереж Реклама форуму єдиноросів в окупованому Донецьку

У партію Путіна чи не повним складом записались бойовики із так званих рухів “Донецкая республика” та “Свободный Донбасс”. Вони проводять “часы гражданственности” та “встречи с трудовыми коллективами” на підприємства, у школах, лікарнях, дитячих садках чи просто у дворі багатоповерхівок. На них під банером “Единой Росси” розповідають про програму партії.

Фото: З соцмереж Так звані "зустрічі з трудовими колективами" в ОРДЛО напередодні виборів до Держдуми РФ

Фото: З соцмереж Агітація членами так щваної ГО "Донецкая республика" за "Единую Россию" у дворах окупованого Донецька"

Представники окупаційної влади, у тому числі Пушилін та Пасічник, так само при кожній нагоді розповідають, яка прекрасна партія “Единая Россия” і закликають її підтримувати. Депутати так званих “Л/ДНР” також особисто закликають йти голосувати за партію Путіна.

Бойовики в Думі

В Росії виборча система змішана – половину депутатів обирають за партійним списком, половина – в мажоритарних округах. За одномандатників жителі ОРДЛО голосувати не можуть – лише за партію.

Ростовська область – одна з лідерів за кількістю виборців. З неї простіше потрапити до Держдуми ніж з інших областей.

Це пов'язано з тим, як розподіляються мандати при підведенні підсумків голосування. Перш за все в депутатські крісла потрапляють лідери з загальфедеральної частини списків партій. А слідом за ними йдуть кандидати з регіональних частин списків. Оскільки за основу розрахунку береться кількість виборців, то більше шансів потрапити до Держдуми у партійних кандидатів з більших регіонів. Наприклад, якщо партія набере однаковий відсоток в регіоні, де проживає два мільйони виборців, і Ростовській області, де проживає 3,2 мільйони, то в парламент потрапить більша кількість членів ростовського списку.

Від “Единой России” в регіональній групі Ростовської області йдуть колишній глава так званої “ДНР” Олександр Бородай і “єдинорос” Віктор Водолацкий. Останній називав “історично вирішеним” питання приєднання окупованих територій України і Ростовської області.

Фото: Царьград Олександр Бородай (зправа) та Андрій Турчак (зліва) підписують угоду про участь бойовиків "Добровольческого слюха Донбасса" у виборах посписках "Единой России

Від “Справедливой России” по загальному списку йде Захар Прилєпін. По Ростовській області від партії йшов загиблий актор Володимир Меньшов. Прилєпін розповідав, що Меньшов через нього передав в якості допомоги терористам мільйон рублів.

Є і кандидат від так званої “ДНР”, але обратись він буде від іншої окупованої частини України – Криму. Це колишній так званий “міністр транспорту та зв'язку ДНР” Віктор Яценко. У самій “ДНР” на нього відкрита кримінальна справа за розтрату коштів.

Фото: З соцмереж Так званий "міністр зв'язку ДНР" Віктор Яценко

У двох партій, які йдуть до Держдуми, є пункт про визнання незалежності самопроголошених республік – у прилєпінської “Справедливой России” і КПРФ.

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Незаконна участь жителів окупованих територій у виборах на Донбасі – це чергове порушення Росією міжнародного права та мінських угод. На жаль, Україна недостатньо активно інформує світ про примусове включення мешканців окупованих територій у російський політичний процес, а ОБСЄ, ПАРЄ та наші партнери по нормандському формату воліють не помічати таких «дрібниць». Хоч із них в підсумку проблема окупованого Донбасу лише поглиблюється.