Фото: eurosolidarity.org

П’ятий президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко закликав черкащан підтримати на виборах до Верховні Ради у 197-му окрузі колишнього політв’язня Кремля, відомого журналіста, першого заступника Голови Черкаської облради Романа Сущенка.

На зустріч із командою «Європейської Солідарності» у Каневі на Тарасовій Горі попри осінню негоду прийшли сотні людей, повідомляє пресслужба політсили.

«Черкаській області дуже пощастило, що «Європейську Солідарність» тут представляє легендарна людина – Роман Сущенко. Це видатний журналіст, який гідно представляв Україну в Парижі. Людина, яка знає багато мов. Ви бачили його картини? Це неймовірно. Але Роман Сущенко став відомим на весь світ, коли Путін віддав наказ своїм злочинцям з ФСБ викрасти Романа, кинути його за грати в Лефортово, пропонуючи лише одне – зрадити Україну», – нагадав Порошенко.

«Роман пройшов ці всі тортури, його не зламали ні Лефортово, ні феесбешники, і навіть вороги визнали його мужність», – зазначає п’ятий Президент.

Фото: eurosolidarity.org

«Нам треба, щоб «Європейської Солідарності» в парламенті було більше. Щоб у парламенті були не кнопкодави, які виконують злочинні вказівки з Офісу президента, а представники народу. Чому зараз це так важливо? Бо Україна зараз переживає буремні і дуже складні часи. Країна поринула в кризу економічну, політичну, енергетичну і безпекову. І саме в ці часи, так само як і в 14 році, треба мати надійних людей і надійну команду, яка буде захищати Україну», – наголосив Порошенко.

«У Романа Сущенка є принципи, у нього є гідність і честь. Тут присутня родина Романа. Його дружина Анжеліка, син Максим, які вірно чекали його всі ці роки з Лефортово. Тут живе його мама і похований його батько. Коли у чоловіка є надійна родина, є справжні сімейні цінності, це та родина, яка уособлює Україну. Коли разом в біді і в радості, в перемозі – і коли треба підтримати. Саме такі родини складають основу України», – сказала Ірина Геращенко.

Фото: eurosolidarity.org

«Після повернення з полону в мене не було запитання, частиною якої команди мені бути. Частиною європейської команди, яка сьогодні єдина може вести Україну до ЄС і НАТО і не допустити проросійського реваншу. Стандарти ЄС – це передусім висока якість життя. Економічне зростання. А також продовження курсу на децентралізацію, який гарантує усім громадам сталий розвиток і наповнення місцевих бюджетів», – зазначив Роман Сущенко.

«Європейський шлях для кожного українця – це перш за все добробут і безпека. Гідні зарплати, нові робочі місця. Розвиток громад. Якість освіти, медицини. Це гарантія захисту прав людини, демократія, свобода слова. НАТО – це безпека, це мир і стабільність. Я переконаний, що ми досягнемо успіху. Мій батько тут розбудовував Черкаси і Черкащину, Канів і Золотношу. Справа честі і родини продовжувати це. Я знаю, що з нашою командою ми переможемо», – наголосив кандидат у Раду.

Фото: eurosolidarity.org

«Роман Сущенко не допустить, щоб «русскій мір» прийшов в Україну, на Черкащину. Роман Сущенко і наша команда зробить все, щоб в Канів, Золотоношу, Черкаси і в Україну прийшла Європа», – резюмував лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко.

Нагадаємо, довибори у Раду на Черкащині мають відбутися у зв’язку з тим, що народний депутат від 197-го округу Олександр Скічко став головою ОДА.