Разумков виключає розгляд законопроєкту про олігархів наступного тижня

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає малоймовірним розгляд на наступному пленарному тижні законопроєкту про олігархів (№5599).

Про це спікер українського парламенту заявив в ефірі програми “Свобода слова Савіка Шустера”.

“Я чув думки, що цей законопроект може розглядатися в четвер. Це фактично нереально. По-перше, законопроект має бути підготовлений до розгляду Апаратом Верховної Ради. По-друге, фракція “Слуга народу” у своєму листі наполягає, що відповідно до Регламенту законопроект, підготовлений до другого або повторного другого читання, висновок головного комітету та інші супровідні документи до нього надаються народним депутатам не пізніш як за 10 днів до розгляду цього законопроекту”, – сказав він.

Разумков зауважив, що має намір діяти відповідно до регламенту, так як це передбачає його посада.

Він додав, що регламент Верховної Ради не забороняє розглядати в другому читанні законопроект, який направлено до Венеціанської комісії, до отримання її висновку.

Нагадаємо, Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки затвердив законопроєкт про олігархів до другого читання. Було враховано тільки 13 депутатських поправок із 1271.

Рішення про те, хто є олігархом, як і раніше покладається на Раду національної безпеки і оборони. Але тепер додано обов'язок викликати потенційних олігархів на засідання РНБО та аргументувати своє рішення перед ними та розглядати їхні заперечення.

Рада національної безпеки і оборони вже запустила систему моніторингу "олігархів", яка використовуватиметься у разі ухвалення законопроєкту народними депутатами.