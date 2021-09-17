Профільний комітет Ради затвердив законопроєкт про олігархів до другого читання

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки затвердив законопроєкт про олігархів до другого читання. Було враховано тільки 13 депутатських поправок із 1271.

Про це повідомив депутат Верховної Ради Ярослав Железняк з "Голосу".

"Голосували: 10 за, 1 проти (Рахманін), 0 утрималося. Погано, що в рішенні комітету прописано Раді розглядати закон за новою спецпроцедурою. Тобто без права депутатів поставити свої правки в залі. Це буде грубе порушення регламенту", - заявив Железняк.

За його словами, у законопроєкт додано нового суб'єкта - представника олігарха, деталізується поняття "ознака участі у політичному житті", уточнюється, що контактом з олігархом також є телефонна розмова тощо.

Рішення про те, хто є олігархом, як і раніше покладається на Раду національної безпеки і оборони. Але тепер додано обов'язок викликати потенційних олігархів на засідання РНБО та аргументувати своє рішення перед ними та розглядати їхні заперечення.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №5599 на засіданні 1 липня.

Через два місяці омбудсман Людимла Денісова заявила про невідповідність законопроєкту про олігархів Конституції і запропонувала направити його в Європейську комісію "За демократію через право" (Венеційську комісію).

У зауваженнях Денісової сказано, що внесення олігархів до реєстру "має відбуватися за наявності певних обставин, як то володіння статутним капіталом природної монополії або контроль за нею, наявністю грошових активів, які перевищують певну вартість". Тобто внесенню до реєстру підлягатимуть особи залежно від їхнього майнового стану, що заборонено Конституцією.

Ініціативу отримати висновок Венеційської комісії щодо законопроєкту про олігархів підтримали 4 з 5 парламентських фракцій.

Міністр юстиції Денис Малюська порадив депутатам ухвалити законопроєкт про олігархів до отримання висновків Венеційської комісії. За словами міністра, законопроєкт після другого читання відрізнятиметься від першого, а комісія це не зможе врахувати.

Однак спікер парламенту Дмитро Разумков все ж спрямував документ на експертизу до Венеційської комісії вже після першого читання. Поки що її висновків не було.