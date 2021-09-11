Данілов також "здивований" листом омбудсмана Людмили Денисової щодо направлення законопроєкту про олігархів у Венеціанську комісію.

В Україні з’явилася жінка-олігарх. Про це секретар Ради національної безпеки України Олексій Данілов сказав під час форуму YES, повідомив кореспондент Lb.ua.

“Щодо олігархів – це така чоловіча (справа, – ред.), але є вже одна жіночка”, – сказав він.

Хто це – Данілов не уточнив. “Ви відразу – хто. Вона не одна”, – зазначив секретар РНБО.

Він також “здивований” листом омбудсмана Людмили Денісової щодо направлення законопроєкту про олігархів до Венеціанської комісії.

“Якщо у нас вже Денісова починає захищати олігархів, то я вважаю, що ми рухаємося у дуже правильному напрямку. Це взагалі перфектна річ, коли людина з прав людей (людина, яка має захищати права людей, – ред.) робить такі речі”, – додав Данілов.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №5599 "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" на позачерговому засіданні 1 липня 275 голосами.

2 вересня Денісова звернулася до Разумкова з офіційним листом, в якому відзначила невідповідність законопроєкту Конституції і запропонувала направити його в Європейську комісію "За демократію через право" (Венеціанську комісію).

В зауваженнях Денісової сказано, що включення олігархів до реєстру "має відбувати при наявності певних обставин, як то володіння статутним капіталом природної монополії або контроль за нею, наявністю грошових активів, які перевищують певну вартість". Тобто, робить висновок омбудсман, включенню до реєстру підлягатимуть особи залежно від їхнього майнового стану, що заборонено Конституцією.

Загалом зауваження Денісової містять 16 пунктів з претензіями. Омбудсман вважає, що законопроєкт не може бути підтриманим.

Малюська таку позицію розкритикував і сказав, що "виявляється, законопроект дискримінує олігархів за майновою ознакою, що нібито порушує Конституцію та Конвенцію про захист прав людини".

Однак спікер парламенту Дмитро Разумков все ж спрямував документ на експертизу до Венеціанської комісії.