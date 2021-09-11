Секретар РНБО: Окупація Донецької, Луганської областей та Криму – результат олігархічної моделі України

"Без знищення олігархів, монополій та корупції 30 років відновлення Незалежності можуть трагічно закінчитися".

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Без знищення олігархів, монополій та корупції Україна не зможе розвиватися далі, а 30 років відновлення Незалежності можуть трагічно закінчитися.

Про це у межах другого дня форуму YES заявив Секретар РНБО Олексій Данілов, передає кореспондент Lb.ua.

“Олігархічна та кланова система, яка побудована в нашій країні, є дуже небезпечною для нашого існування. Це почалося не вчора. Це почалося доволі давно. Вперше у 1998 році “зайшли” великі гроші олігархів, як зараз ми називаємо, у Верховну Раду. Почався дуже складний час розбудови нашої країни. Чим це все закінчилося, ми всі з вами бачимо”, – заявив він.

Данилов підкреслив, що “олігархат побудований на дуже простих принципах”. “Це три ноги, на яких вони стоять. Це олігархія, монополія та корупція. Якщо ми не знищимо цей трикутник, ми не будемо мати можливості розвивати нашу країну. І те, що сьогодні є на території Донецької та Луганської області, що є в Криму – це наслідки економічної, олігархічної моделі розвитку нашої країни. Це дуже-дуже небезпечна річ”, – вважає він.

Секретар РНБО наголосив, що є “прихильником того, щоб демонструвати приклади, факти, а не загальні речі” в процесі деолігархізації.

Фото: скріншот

Данілов вважає, що завдання номер один для країни – це знищення кланової олігархічної системи.

“Якщо ми це не зробимо, то сусіди, божевільні сусіди, які постійно стоять з сокирою біля нашого порогу, нею розмахують, будуть нею користуватися та буде далі продовжуватися та ситуація. Тоді ми говоримо, що 30 років відновлення Незалежності можуть для нас дуже трагічно закінчитися. Не про людей, мова про державу”, – підсумував він.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №5599 "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" на позачерговому засіданні 1 липня 275 голосами.

2 вересня Денісова звернулася до Разумкова з офіційним листом, в якому відзначила невідповідність законопроєкту Конституції і запропонувала направити його в Європейську комісію "За демократію через право" (Венеціанську комісію).

В зауваженнях Денісової сказано, що включення олігархів до реєстру "має відбувати при наявності певних обставин, як то володіння статутним капіталом природної монополії або контроль за нею, наявністю грошових активів, які перевищують певну вартість". Тобто, робить висновок омбудсман, включенню до реєстру підлягатимуть особи залежно від їхнього майнового стану, що заборонено Конституцією.

Загалом зауваження Денісової містять 16 пунктів з претензіями. Омбудсман вважає, що законопроєкт не може бути підтриманим.

Міністр юстиціії України Денис Малюська таку позицію розкритикував і сказав, що "виявляється, законопроект дискримінує олігархів за майновою ознакою, що нібито порушує Конституцію та Конвенцію про захист прав людини".

Однак спікер парламенту Дмитро Разумков все ж спрямував документ на експертизу до Венеціанської комісії.

Малюська радить Верховній Раді розглянути законопроєкт про олігархів у другому читанні попри його направлення до Венеціанської комісії.