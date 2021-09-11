Малюська хоче перевірити глав ЗМІ на детекторі брехні і дізнатися, чи дають вони зарплату в конвертах

"Я і сам як міністр готовий взяти у цьому участь".

Міністр юстиції Денис Малюська запропонував зібрати глав українських ключових медіа і дізнатися, чи дають вони своїм працівникам заробітну плату в конвертах, переводячи свій бізнес у тінь.

Про це глава відомства сказав в рамках форуму YES (Ялтинської економічної стратегії), даючи відповідь на питання голови наглядової ради групи StarLightMedia Олени Пінчук, яка зауважила, що чимало українських ЗМІ мають хороший прибуток і справно платять податки.

"Я би хотів запропонувати зібрати голів українських великих ЗМІ з моєю участю та пройти на відповідному обладнанні тест, щоби зрозуміти, хто видає та бере зарплату в конвертах, а хто – ні. Я і сам як міністр готовий взяти у цьому участь. Більше того, дізнатися про те, чи ті, хто володіє великими медіа-холдингами, чи отримали вони якісь неофіційні зарплати, які не були задекларовані", – зауважив Малюська.

Під час дискусії в рамках YES міністр зауважив, що медіа в Україні – це не бізнес, що більшість з них працює в тіні.

"Це може бути непоганий та навіть рентабельний бізнес. Одначе я бачу великі зарплати, які платяться в конвертах великим медіа-зіркам, і дуже невеликі заробітні плати, які декларуються і перевіряються податковою. Я бачу, що наші ЗМІ є дуже круті. Наші ток-шоу, контент, який генерується медіа-компаніями, не можна порівняти із тим, що можуть собі дозволити державні компанії. Є у цьому тіньова сторона функціонування ЗМІ в Україні. Я не кажу про всі. Якщо ми говоримо про ті медіа, які висвітлюють політичне життя, у більшості випадків є тіньова сторона фінанснування", – додав він.

Нагадаємо, нардепи пропонують зобов'язати олігархів звітувати про фінансування ЗМІ. Це передбачено у у поправках до законопроєкту про олігархів – одного з ключових документів, які Рада має ухвалити цієї осені.