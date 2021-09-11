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Данілов розповів, чи буде засідання РНБО щодо усунення голови КМДА

"Цими питаннями займається лише президент країни". 

Данілов розповів, чи буде засідання РНБО щодо усунення голови КМДА
Фото: Макс Требухов

Порядок денний засідання Ради національної безпеки та оборони України визначає президент.

На цьому наголосив секретар РНБО Олексій Данілов під час форуму YES, відповідаючи на запитання, коли Рада нацбезпеки планує розглянути питання щодо розподілу повноважень мера Києва та голови КМДА.

“Лише Президент визначає порядок денний засідання РНБО”, – сказав він.

“Цими питаннями займається лише президент країни. Він голова РНБО. Я лише секретар”, – додав Данілов.

Нагадаємо, Мер Києва, голова КМДА Віталій Кличко вважає, що законопроєкт про розділення повноважень мера Києва та голови Київської міської державної адміністрації має пройти Венеційську комісію.

Зазначимо, нині очолювати КМДА може тільки людина, обрана столичним мером. Це кілька разів було підвтерджено і рішеннями Конституційного суду. Голова КМДА має реальну виконавчу владу в Києві, тоді як мер займається міськрадою і виконує представницькі функції.

У 2019 році в Верховній Раді у першому читанні ухвалили законопроєкт "Про столицю", який має на меті розділити посади мера і голови КМДА.

Після 2019 питання законопроєкту "Про столицю" парламентом не розглядалося, але зараз депутати вирішили повернутися до нього на фоні загострення відносин відносин між Кличком та центральною владою.

Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
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