Поліція прийшла з обшуком в КМДА у справі про землю біля станції метро "Сирець"

Ділянку відібрали в РНБО, бо вона не використовувался.

Національна поліція у п'ятницю, 10 вересня, прийшла з обшуком в апарат Київдержадміністрації у справі про земельну ділянку поблизу станції метро "Сирець", на якій облаштували сквер замість житлового будинку.

Про це розказав керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний.

"Ділянка, про яку йдеться, ще у 2009 році була передана апарату РНБО України в постійне користування для будівництва, експлуатації та обслуговування багатоквартирних житлових будинків з підземними паркінгами та об’єктами соціально-побутової інфраструктури на вул. Щусєва. Однак у 2019 році після обстеження ділянки було встановлено, що вона не використовується за призначенням, тому міська влада припинила право постійного користування ділянкою апарату РНБО", - цитує Загуменного пресслужба КМДА.

Після цього ділянку почистили і привели до ладу. Зараз там планують облаштувати сквер.

"Необхідності у проведенні обшуків не було, ми завжди добровільно на запити правоохоронців надаємо всі необхідні матеріали", - додав чиновник.

Нагадаємо, що 9 вересня в департаментах КМДА відбувалися слідчі дії Державного бюро розслідувань.

Постійні обшуки у структурних підрозділах міської адміністрації у КМДА розцінюють як системний тиск на міську владу та спроби дестабілізації її роботи.