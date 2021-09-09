Кличко: законопроєкт про розділення повноважень мера і голови КМДА має пройти Венеційську комісію

Мер Києва, голова КМДА Віталій Кличко вважає, що законопроєкт про розділення повноважень мера Києва та голови Київської міської державної адміністрації має пройти Венеційську комісію.

Про це він сказав журналістам в кулуарах форуму "Ялтинська європейська стратегія".

"Якщо закон буде прийнято, він повинен пройти як мінімум Венеціанську комісію, щоб відповідав європейським критеріям самоврядування", - сказав Кличко.

Він додав, що у випадку призначення іншого голови КМДА зможе керувати містом через виконком.

Кличко також прокоментував заяву депутата Верховної Ради Віталія Безгіна про те, що президента Володимира Зеленського "дістала" відсутність підпорядкованого йому голови КМДА.

"Чути речі, що мер міста не підпорядковується президенту і так далі. Я повинен мати добрі стосунки з усіма гілками влади, але мій керівник - це громада міста Києва, яка мене обрала і перед якою я відповідаю. Кияни довірили мені відстоювати інтереси громади, і це пріоритетна мета. Не комусь подобатися в уряді, Офісі президента... Я повинен працювати на користь громади", - підкреслив Кличко.

Нагадаємо, нині очолювати КМДА може тільки людина, обрана столичним мером. Це кілька разів було підвтерджено і рішеннями Конституційного суду. Голова КМДА має реальну виконавчу владу в Києві, тоді як мер займається міськрадою і виконує представницькі функції.

У 2019 році в Верховній Раді у першому читанні ухвалили законопроєкт "Про столицю", який має на меті розділити посади мера і голови КМДА.

Після 2019 питання законопроєкту "Про столицю" парламентом не розглядалося, але зараз депутати вирішили повернутися до нього на фоні загострення відносин відносин між Кличком та центральною владою.