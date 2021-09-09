Чернишов: Індустріальні парки є світовим прикладом залучення іноземного капіталу для економічного розвитку країни

Міністр наголосив на необхідності розвитку інфраструктури на територіях Донецької та Луганської областей.

Для економічного зростання регіонів в Україну необхідно залучати й іноземний капітал – одним із ефективних інструментів для цього є розвиток мережі індустріальних парків. Про це заявив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов в інтерв’ю Українському радіо, повідомили в пресслужбі Мінрегіону.

"Безумовно, індустріальні парки є типовим світовим прикладом залучення іноземного капіталу. Розбудова мережі таких парків сприятиме створенню нових робочих місць. А це – сплата податків та розвиток регіонів. Наразі мета в найближчі три роки створити інфраструктуру для мережі з 25 індустріальних парків на території нашої країни. Наше завдання – залучення інвестицій у кожен регіон", – зазначив Олексій Чернишов.

Він наголосив на необхідності розвитку інфраструктури на територіях Донецької та Луганської областей.

"Це буде фокусом роботи в наступному році, у тому числі – розбудова та розвиток індустріальних парків на підконтрольній Уряду України території Донецької та Луганської областей. Таким чином, держава фактично інвестуватиме в мережі, дороги у цих регіонах тощо", – підкреслив очільник Мінрегіону.

За словами Чернишова, для ефективного розвитку індустріальних парків необхідно також створити систему фіскальних стимулів. Наразі зареєстровані два законопроєкти, які направлені на забезпечення податкових та митних пільг для учасників індустріальних парків.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада підтримала у другому читанні зміни до Закону України "Про індустріальні парки". Зокрема, документ передбачає підтримку розвитку індустріальних парків через державне фінансування будівництва основної інженерно-транспортної інфраструктури, компенсацію витрат на підключення та приєднання до інженерно-транспортних мереж, надання коштів на безповоротній основі для облаштування індустріальних парків та будівництва об’єктів суміжної інфраструктури.