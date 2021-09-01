Зеленський закликав американський бізнес інвестувати в Україну

"Багато реформ, багато кроків. Ми поспішаємо, у нас немає часу на розмови".

Президент України Володимир Зеленський у другий день робочого візиту до Сполучених Штатів Америки зустрівся з представниками американського бізнесу.

Про це повідомляє пресслужба голови держави.

У зустрічі взяли участь представники фінансові, енергетичні компанії, компанії, що працюють у аграрному секторі, інфраструктурній та оборонній галузях.

Зокрема, Зеленський розповів американським бізнесменам про План трансформації України, який передбачає близько 300 млрд долларів в українську економіку.

"Ми можемо робити ці перетворення самі, але це займе близько 20-25 років, тому нам потрібна гарна підтримка з боку великих компаній, і ми будемо раді їм", – зазначив президент.

Глава держави наголосив, що Україна нині робить "реальні, а не декларативні кроки для підтримки бізнесу". У цьому контексті він згадав про ухвалення Верховною Радою земельної реформи. Відтак Україна зацікавлена в інвестиціях для розвитку іригації.

Зеленський зупинився на інфраструктурних перетвореннях у нашій країні та програмі "Велике будівництво", нагадав і про банківську реформу та готовність до приватизації одного з найбільших банків в Україні – ПриватБанку, реформу державного концерну "Укроборонпром", енергетичні проекти та "зелений" курс.

Також Володимир Зеленський згадав закон про "інвестиційних нянь", коли інвестор, який вкладає в Україну від 20 млн євро, має спеціальну підтримку з боку українського уряду.

"Багато реформ, багато кроків. Ми поспішаємо, у нас немає часу на розмови", – наголосив президент, закликаючи американський бізнес інвестувати в Україну.