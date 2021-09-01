Зеленський – Байдену: хотів би обговорити терміни вступу до НАТО і роль США у мирному врегулюванні на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з главою США Джо Байденом наголосив, що хоче обговорити шанси і терміни приєднання до НАТО, а також роль США в їх залученні до мирного процесу врегулювання війни на Донбасі.
Про це Зеленський повідомив на спільному пресбрифінгу перед закритими перемовинами. Трансляція велася "Радіо Свобода".
"Останній блок – це економічні питання. Ми велику роботу зробили моєю командою, план про трансформацію української економіки, детально розроблений. Тому – яка може бути роль у підтримці цього плану", – зазначив президент україни.
Ще одне питання – полонені. Україна передала списки людей, які в полоні в Криму, в Росії та в ОРДЛО.
"Яку роль, яку допомогу можуть зробити США в цьому питанні?" – наголосив президент.
Джо Байден під час свого виступу повідомив про плани обговорити питання американської підтримки Україну в її досягненні реформ та інтеграції в Європу.