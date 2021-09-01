Google та Apple переносять повернення співробітників в офіси на початок наступного року

Компанія Google, що належить американській технологічної корпорації Alphabet Inc., оголосила про перенесення виходу своїх співробітників на роботу в офіси до 10 січня 2022 року через зростання захворюваності на COVID-19 у США.

Про це повідомив головний виконавчий директор Alphabet Сундар Пічаї в своєму листі-зверненні до співробітників, передає "Інтерфакс-Україна".

У компанії заявили, що працівникам також будуть надані вихідні дні 22 жовтня і 17 грудня цього року.

"Шляхдо відновлення, який нам належить пройти, може виявитися трохи довшим і складнішим, ніж ми сподівалися. І все ж я зберігаю оптимізм, що ми пройдемо цей шлях разом", - зазначив Пічаї.

Раніше американська Apple Inc. також повідомила , що вона відкладає повернення співробітників в офіси до січня 2022 року.

Нагадаємо, минулого місяці в Google повідомляли про перенесення виходу співробітників на робочі місця з вересня на жовтень цього року через поширення більш небезпечного штаму ковіду "дельта". Крім того, в кінці липня компанія також повідомляла, що вона вимагатиме від своїх співробітників, які виходять працювати в офіси, зробити щеплення від COVID-19.

У квітні в Google розраховували, що робітники повернуться в офіси до 1 вересня. Тоді компанія радила персоналу вакцінуватися, але зазначала, що це не буде обов'язковою умовою для повернення на робоче місце.