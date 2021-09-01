Трибуну Київради заблокували депутати "Слуги народу" і ОПЗЖ
Трибуну Київради заблокували депутати "Слуги народу" і ОПЗЖ
"Талібан" не зможе скористатися військовою технікою, що залишилася в Афганістані, - Пентагон
"Талібан" не зможе скористатися військовою технікою, що залишилася в Афганістані, - Пентагон
Зеленський із дружиною прибули до Вашингтона
Зеленський із дружиною прибули до Вашингтона
Путін і Лукашенко у вересні зібралися підписати указ про інтеграцію Білорусі з Росією
Путін і Лукашенко у вересні зібралися підписати указ про інтеграцію Білорусі з Росією
Юрій Луценко: «Перші гроші в донецьку олігархію завіз Кобзон – з рук кемеровської мафії»
Юрій Луценко: «Перші гроші в донецьку олігархію завіз Кобзон – з рук кемеровської мафії»
Посол НАТО заперечив неможливість вступу України під час війни
Посол НАТО заперечив неможливість вступу України під час війни
День, коли США програли афганську війну
День, коли США програли афганську війну
Завтра осінь, коли карантин?
Завтра осінь, коли карантин?
Зеленський презентував у США план трансформації України за $277 млрд
Зеленський презентував у США план трансформації України за $277 млрд
ГоловнаСвіт

Google та Apple переносять повернення співробітників в офіси на початок наступного року

Такі рішення прийняті через зростання захворюваності на ковід.

Google та Apple переносять повернення співробітників в офіси на початок наступного року
Фото: EPA/UPG

Компанія Google, що належить американській технологічної корпорації Alphabet Inc., оголосила про перенесення виходу своїх співробітників на роботу в офіси до 10 січня 2022 року через зростання захворюваності на COVID-19 у США.

Про це повідомив головний виконавчий директор Alphabet Сундар Пічаї в своєму листі-зверненні до співробітників, передає "Інтерфакс-Україна".

У компанії заявили, що працівникам також будуть надані вихідні дні 22 жовтня і 17 грудня цього року.

"Шляхдо відновлення, який нам належить пройти, може виявитися трохи довшим і складнішим, ніж ми сподівалися. І все ж я зберігаю оптимізм, що ми пройдемо цей шлях разом", - зазначив Пічаї.

Раніше американська Apple Inc. також повідомила , що вона відкладає повернення співробітників в офіси до січня 2022 року.

Нагадаємо, минулого місяці в Google повідомляли про перенесення виходу співробітників на робочі місця з вересня на жовтень цього року через поширення більш небезпечного штаму ковіду "дельта". Крім того, в кінці липня компанія також повідомляла, що вона вимагатиме від своїх співробітників, які виходять працювати в офіси, зробити щеплення від COVID-19.

У квітні в Google розраховували, що робітники повернуться в офіси до 1 вересня. Тоді компанія радила персоналу вакцінуватися, але зазначала, що це не буде обов'язковою умовою для повернення на робоче місце.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також