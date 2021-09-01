ЮНІСЕФ закликав Україну вакцинувати вчителів і батьків, а не закривати школи

Дитячий фонд ООН закликав уряд України зробити усе можливе, щоб школи в Україні залишалися відкритими у новому навчальному році.

Про це йдеться на сайті організації.

ЮНІСЕФ вважає, що "школи повинні закриватися на карантин через пандемію в останню чергу та відкриватися найпершими".

Цієї мети, на думку фонду, можна досягти шляхом прискорення вакцинації проти COVID-19, особливо серед освітян та батьків, та посилення необхідних заходів безпеки.

"Через карантинні заходи діти з уразливих категорій можуть мати набагато гірші результати в навчанні або повільніший прогрес, ніж очікувалося. Ще до початку пандемії учні, соціально-економічне становище яких є кращим, демонстрували кращі результати в навчанні (у середньому на 90 пунктів), ніж їхні однолітки з уразливих груп. Тому в разі закриття шкіл існує ризик посилення цих відмінностей у навчальних результатах, які вже існують в українській системі освіти", - підкреслили в ЮНІСЕФ.

Нагадаємо, у липні Всесвітня організація охорони здоров'я, ЮНЕСКО і ЮНІСЕФ спільно закликали не закривати школи під час пандемії коронавірусу, оскільки дистанційне навчання шкідливо впливає на якість освіти, соціальне та психічне благополуччя дітей і молоді.

У рекомендаціях ВООЗ йдеться про те, що закриття шкіл слід розглядати лише як винятковий захід, лише у випадку великих спалахів або неможливості контролювати епідемію будь-якими іншими заходами.

В Україні перед початком нового навчального року почали вакцинувати від коронавірусу працівників закладів освіти. Станом на 27 серпня хоча б одну дозу вакцини від ковіду отримали приблизно 52% освітян.