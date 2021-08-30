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Перед початком навчального року повністю вакцинували 29% освітян, ще 23% отримали першу дозу

Цільовий показник для роботи під час спалаху ковіду - 80%.

Перед початком навчального року повністю вакцинували 29% освітян, ще 23% отримали першу дозу
Фото: EPA/UPG

В Україні перед початком навчального року хоча б одну дозу вакцини від ковіду отримали приблизно 52% освітян.

Про це повідомив начальник головного управління загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти й науки України Юрій Кононенко в ефірі "Громадського радіо".

"Ми починаємо роботу у звичайному режимі: з масковим режимом та дотримання соціальної дистанції. Станом на 27 серпня повністю вакциновані близько 185 тисяч освітян - це 29%. І 23% - ще 145,5 тисяч людей - провакциновані однією дозою", - розказав Кононенко.

За його словами, такі показники можна вважати успішними. Водночас МОН працює над тим, щоб покращити їх.

"Працюємо над пропагуванням, над тим, щоб усі працівники та працівниці мали доступ до вакцини. Обов’язкової умови бути вакцинованими для початку роботу немає. Законодавство передбачає, що потреба у вакцинації 80% колективу шкіл вимагатиметься для очного навчання, якщо заклад буде у помаранчевій зоні. В іншому випадку школи працюватимуть дистанційно. Нині усі заклади освіти в Україні у зеленій зоні", - сказав він.

Нагадаємо, експерти Київської школи економіки прогнозують, що Україна вийде з зеленої зони ще на початку вересня.

Нагадаємо, що 

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