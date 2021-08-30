Окупанти дев'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі

Протягом минулої доби, 29 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано дев'ять порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Поблизу Широкиного збройні формування РФ обстрілювали українські позиції з мінометів 120-го калібру. Біля Золотого-4 противник вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Неподалік населеного пункту Причепилівка російські найманці вели вогонь з підствольних гранатометів. У напрямку Кримського ворог двічі обстрілював наші позиції з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Біля Попасної окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів.

Поблизу Золотого-3 російські найманці двічі обстріляли українські позиції зі станкових протитанкових і підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.

Окрім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.

В результаті обстрілів російсько-окупаційних військ двоє військовослужбовців дістали поранення. Їх транспортували до лікувальних закладів. Стан здоров'я одного пораненого українського захисника оцінюється медиками як тяжкий, іншого – задовільний.

На ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 7 годину ранку, 30 серпня, зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Біля Новозванівки ворог обстріляв наші позиції зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.

Нагадаємо, у неділю окупанти стріляли у неділю три рази і поранили двох українських військових.

28 серпня зафіксовано 18 порушень з боку російсько-окупаційних військ, 10 українських військових отримали поранення і були госпіталізовані. Окупанти обстріляли Авдіївку та Травневе.

У Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі наголосили, що бойовики активізували обстріли на Донбасі напередодні поїздки президента України Володимира Зеленського в Вашингтон для зустрічі з Джо Байденом.

Найближчими днями бойова активність російсько-окупаційних військ може збільшуватися.