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Окупанти стріляли у неділю три рази, поранено двох українських військових

На ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Окупанти стріляли у неділю три рази, поранено двох українських військових
Фото: ukrinform.ua

Від початку неділі, 29 серпня у зоні бойових дій на Донбасі зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомила пресслужба ООС.

Поблизу Широкиного збройні формування Російської Федерації обстріляли українські позиції з мінометів 120-го калібру.

Біля Золотого-4 противник вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Неподалік населеного пункту Причепилівка російські найманці вели вогонь з підствольних гранатометів.

Окрім того, на Луганщині зафіксований проліт російського безпілотника “Орлан-10” із перетином лінії розмежування.

В результаті обстрілів російсько-окупаційних військ 2 військовослужбовця Об’єднаних сил дістали поранення.

“Воїнів транспортували до лікувальних закладів. Стан здоров'я одного пораненого українського захисника оцінюється медиками як тяжкий, іншого – задовільний”, – йдеться у повідомленні.

На ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона повідомила представників Місії ОБСЄ.

Нагадаємо, на Донбасі за суботу, 28 серпня зафіксовано 18 порушень з боку російсько-окупаційних військ, 10 українських військових отримали поранення і були госпіталізовані.

Окупанти обстріляли Авдіївку та Травневе.

У Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі наголосили, що бойовики активізували обстріли на Донбасі напередодні поїздки президента України Володимира Зеленського в Вашингтон для зустрічі з Джо Байденом.

Найближчими днями бойова активність російсько-окупаційних військ може збільшуватися.

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