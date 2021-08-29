Зеленський хоче закрити чергу компенсацій за житло для військових до кінця 2022 року

Про це йшлося під час зустрічі президента з родинами загиблих захисників.

Порядок і механізм реалізації соціальних пільг і гарантій від держави родинам загиблих захисників України пропонують прописати на законодавчому рівні у законопроєкті.

Про це Голова Консультативної ради з питань захисту прав захисників України Альона Вербицька заявила під час зустрічі керівництва держави з родинами загиблих захисників.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль підтримав цю пропозицію і зауважив, що паралельно з визнанням статусу захисників та членів їхніх сімей слід проводити діалог з місцевою владою щодо наповнення відповідного соціального пакету.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що питання соціального забезпечення захисників України обговорюватиметься у вересні на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при Главі держави, на яке запросять членів родин українських героїв.

Президент Володимир Зеленський зі свого боку заявив, що впродовж 2021-2022 років потрібно розв'язати питання черги на отримання житла для родин загиблих учасників бойових дій на сході України та ветеранів.

“Наше завдання – за залишок цього року й за наступний, 2022 рік закрити всю чергу щодо компенсацій за житло для сімей загиблих і ветеранів”, – сказав Глава держави.