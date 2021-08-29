Міністр фінансів назвав наслідки відмови від добровільного декларування
Міністр фінансів назвав наслідки відмови від добровільного декларування
Голова Комітету арбітрів Федерації футболу України потрапив у ДТП
Голова Комітету арбітрів Федерації футболу України потрапив у ДТП
Укрзалізниця зробила виставку нових вагонів на вокзалі "Київ-Пасажирський"
Укрзалізниця зробила виставку нових вагонів на вокзалі "Київ-Пасажирський"
Чи використовуватиме ІДІЛ Росія для дестабілізації Афганістану? Впевнений, так і буде – посол Серватюк
Чи використовуватиме ІДІЛ Росія для дестабілізації Афганістану? Впевнений, так і буде – посол Серватюк
Біля Криту затонуло судно з 7 тис. тоннами української пшениці
Біля Криту затонуло судно з 7 тис. тоннами української пшениці
Оксана Забужко: «Історія війни за книжковий ринок – дзеркало нашої війни за Незалежність»
Оксана Забужко: «Історія війни за книжковий ринок – дзеркало нашої війни за Незалежність»
​Підсумки візиту патріарха Варфоломія: геополітичні моделі православ’я, навернення Зеленського та психологічні комплекси РПЦ
​Підсумки візиту патріарха Варфоломія: геополітичні моделі православ’я, навернення Зеленського та психологічні комплекси РПЦ
Гроші не грають у футбол, а от великі гроші…
Гроші не грають у футбол, а от великі гроші…
В МЗС відповіли на заяву президентки Естонії щодо перспектив членства України в ЄС
В МЗС відповіли на заяву президентки Естонії щодо перспектив членства України в ЄС
ГоловнаСуспільствоЖиття

Зеленський хоче закрити чергу компенсацій за житло для військових до кінця 2022 року

Про це йшлося під час зустрічі президента з родинами загиблих захисників.

Зеленський хоче закрити чергу компенсацій за житло для військових до кінця 2022 року

Порядок і механізм реалізації соціальних пільг і гарантій від держави родинам загиблих захисників України пропонують прописати на законодавчому рівні у законопроєкті.

Про це Голова Консультативної ради з питань захисту прав захисників України Альона Вербицька заявила під час зустрічі керівництва держави з родинами загиблих захисників.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль підтримав цю пропозицію і зауважив, що паралельно з визнанням статусу захисників та членів їхніх сімей слід проводити діалог з місцевою владою щодо наповнення відповідного соціального пакету.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що питання соціального забезпечення захисників України обговорюватиметься у вересні на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при Главі держави, на яке запросять членів родин українських героїв.

Президент Володимир Зеленський зі свого боку заявив, що впродовж 2021-2022 років потрібно розв'язати питання черги на отримання житла для родин загиблих учасників бойових дій на сході України та ветеранів.

“Наше завдання – за залишок цього року й за наступний, 2022 рік закрити всю чергу щодо компенсацій за житло для сімей загиблих і ветеранів”, – сказав Глава держави.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , , , ,
Читайте також