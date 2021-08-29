Для правоохоронців, які охоронятимуть хасидів в Умані, провели інструктаж

В Умані провели інструктаж відбулось правоохоронців, які нестимуть службу у місцях компактного проживання і паломництва брацлавських хасидів.

Про це повідомили в обласному управлінні поліції Черкащини.

Понад півсотні патрульних поліцейських Черкас, Києва, Дніпра, Житомира, Вінниці та Одеси протягом двох тижнів забезпечуватимуть безпеку як місцевих жителів, так й іноземних гостей під час святкувань юдейського нового року Рош га-Шана.

Окрім того, до превентивного відпрацювання міста та району долучилися представники громадського формування Уманщини "Штурм".

“Черкаська поліція готова до забезпечення публічного порядку й безпеки громадян в Умані, і наразі правоохоронці несуть службу в посиленому режимі”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, до Умані на святкування Рош га-Шана збираються 50 тис. паломників-хасидів. Паломництво цього року припало на першу декаду вересня.

На початку осені паломники-хасиди традиційно відвідують Умань для відзначення іудейського Нового року - Рош га-Шана. У місті розташована могила духовного лідера хасидів Нахмана.