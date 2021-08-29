Національна поліція розпочала провадження за фактами хуліганства, масових заворушень та насильства щодо правоохоронців під час ЛГБТ-акції в Одесі.

Про це повідомили у місцевому відділі поліції.

“Приблизно за 20 хвилин після закінчення акції група провокаторів проявила неадекватну поведінку до правоохоронців та на Дерибасівській кинулася до них у бійку із застосуванням сльозогінного газу. Поліція присікла спробу порушення правопорядку”, – розповіли поліцейські.

У результаті сутичок 29 правоохоронців отримали тілесні ушкодження, їм було надано медичну допомогу.

Подію кваліфіковано одразу за трьома статтями Кримінального кодексу: ч.2 ст.345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ч.1 ст.294 (Масові заворушення) та ч.4 ст.296 (Хуліганство).

Для з'ясування обставин до відділу поліції доставлено 51 особу.

“Такі дії провокаторів, очевидно, мали на меті спробу розхитування ситуації в Одесі та перевірки на міцність представників правоохоронних органів. Ми дамо принципову оцінку діям правопорушників. Це буде уроком для них. Одещина завжди була і залишатиметься безпечною для її жителів та гостей”, – зазначив очільник поліції регіону Микола Семинишин.

Нагадаємо, в Одесі після ходи за права ЛГБТ сталися зіткнення між правоохоронцями та активістами організації "Традиція і порядок". Противники ЛГБТ- акції застосували проти поліцейських сльозогінний газ.