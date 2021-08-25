"Свої" родовища зловмисники охороняли з незареєстрованою зброєю.

Служба безпеки України викрила схему незаконного видобутку базальту у промислових масштабах. Підпільні кар’єри були облаштовані на території Костопільського району Рівненської області.

За попередньою оцінкою експертів, протиправна діяльність зловмисників завдала державі збитків на понад 70 млн грн. Встановлюється розмір шкоди завданий навколишньому середовищу, інформує пресцентр СБУ.

"Встановлено, що нелегальний бізнес організували двоє керівників місцевої комерційної структури. Без дозволу на спеціальне надрокористування ділки налагодили підпільний видобуток базальту на одному з гранітних родовищ у Костопільському районі. Гірські породи вони приховано збували представникам афілійованих підприємств, а незаконно одержані прибутки легалізовували через мережу підконтрольних фірм", - сказано в повідомленні.

Під час обшуків за місцями незаконного промислу і проживання організаторів схеми, а також за юридичними адресами їх комерційної структури, правоохоронці виявили:

комп’ютерну техніку, бухгалтерську документацію та чорнові записи із доказами оборудок;

7 транспортних засобів і обладнання для видобутку гірських порід;

великі суми готівки, ймовірно одержані злочинним шляхом;

гранату Ф-1 із запалом;

понад 300 бойових набоїв калібру 5,45 мм;

незареєстровану стрілецьку зброю.

Вилучені засоби ураження направлено на експертизу.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 240 (порушення правил охорони або використання надр), ч. 2 ст. 209 (легалізація доходів одержаних злочинним шляхом) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Слідство триває.

Нагадаємо, в червні Служба безпеки України звинуватила компанію "Первомайський спецкар'єр", фактичним власником якої є підсанкційний бізнесмен Араік Амірханян, у завдаванні державі збитків на суму 280 млн гривень.