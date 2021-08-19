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​Заступнику директора київського КП "Спортивний комплекс" повідомили про підозру в халатності

Інкримінують необґрунтовану закупівлю теплових насосів.

​Заступнику директора київського КП "Спортивний комплекс" повідомили про підозру в халатності
Фото: dbr.gov.ua

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру заступнику директора київського комунального підприємства "Спортивний комплекс".

Про це повідомляється на сайті ДБР.

За версією слідчих, він організував закупку теплових насосів під час реконструкції оздоровчого комплексу у Києві, що не було передбачено проєктно-кошторисною документацією. Внаслідок цього територіальній громаді Києва було завдано збитків на 6,9 млн гривень.

Дії менеджера кваліфікували за ч. 2 ст. 367 КК України - службова недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки.

КП "Спортивний комплекс" об'єднує кілька спортивних об'єктів Києва, зокрема водноспортивну базу на Трухановому острові, спорткомплекс "Атлет", велотрек, стадіон на Русанівці тощо. Єдиний оздоровчий комплекс серед цих об'єктів відноситься до дитячо-юнацької спортивної школи "Ринг" і розташований на Райдужній вулиці в Дніпровському районі Києва.

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