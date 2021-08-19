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У Києві чоловік погрожував патрульним зброєю через перекритий рух

Йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

У Києві чоловік погрожував патрульним зброєю через перекритий рух

18 серпня в Києві в районі проведення репетиції параду до Дня Незалежності поліція затримали чоловіка, який погрожував зброєю. За фактом погрози зброєю поліцейському на Печерську розпочато кримінальне провадження

Як повідомляє пресслужба патрульної поліції Києва, водій автомобіля Volkswagen проігнорував вимоги патрульних про заборону проїзду. Доїхавши до перехрестя вулиць Великої Васильківської та Саксаганського, чоловік знову натрапив на перекриття, а тоді демонстративно дістав пістолет та перезарядив його.

Правоохоронці відразу припинили дії правопорушника, а для з’ясування обставин події на місце прибула слідчо-оперативна група Печерського управління поліції.

Як уточнили у пресслужбі Національної поліції, правоохоронці поспілкувалися зі свідками та очевидцями події, а також переглянули відео з камер відеонагляду.

Порушником виявився уродженець Чернігівської області, 2000 року народження. Його затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. З місця події правоохоронці вилучили травматичний пістолет.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України. Слідчі за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури готують затриманому повідомлення про підозру. За скоєне йому загрожує до 3-х років позбавлення волі.

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