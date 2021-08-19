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Як правильно вибрати пелюшки: поради початківцям і досвідченим

Як правильно вибрати пелюшки: поради початківцям і досвідченим

Якщо у вашому будинку є діти, люди похилого віку або домашні тварини, значить, пелюшки вам потрібні цілий рік. Але в сьогоднішньому асортименті нескладно розгубитися – тому краще відразу замовляти товари в перевірених магазинах – наприклад, в магазині Панама вам детально розповідять, в чому переваги того або іншого виду пелюшок, і організовують швидку доставку по країні. 

Види пелюшок – як не розгубитися 

Ще 30 років тому про такий асортимент батьки не могли і мріяти. Щастям було купити ситцеві або байкові відрізи тканини, щоб спокійно сповивати малюка. Сьогодні традиційні тканинні вироби нікуди не пропали – вони також є у продажу й мають попит, хай і не такий активний. 

Але ось що по-справжньому стало проривом на ринку – це одноразові вироби, які позбавляють численних господарських проблем. Звичайно, кожен вид має свої особливості, призначення, ціну, проблеми. Тому, перш ніж купити пелюшки, треба визначитися і з бюджетом, і з призначенням. 

До найпопулярніших видів відносять: 

  • Ті самі непромокальні – діловий винахід для батьків, які хочуть дати відпочинок шкірі малюка від памперса. Їх стелючи в коляску, манеж, ліжечко, щоб уникнути протікання на матрац. Їх же застосовують і для домашніх тварин – і з тією ж метою. 

  • З мусліну й бамбука – тонкі, але міцні, приємні на дотик і дуже гігроскопічні. 

  • З бязи та ситцю підходять швидше для застилання ліжка або коляски. Їх часто використовують для масажу й зарядки – вони щільні, досить грубі, але не ковзають і не пропускають повітря. 

  • Фланелеві – м'які, теплі та гігроскопічні. Вони зігріють взимку і вберуть надлишки води після купання.

А якщо ви любите оригінальні рішення у всьому, то вас точно зацікавлять кокони – спеціальні вироби з липучками, в які просто загорнути немовля, або хутряні полотна – теплі гіпоалергенні вироби замість ковдри або пледа. 

Скільки пелюшок треба малюкові 

Скільки купити пелюшок, залежить в першу чергу від типу виробу і пори року: 

  • Літо. Малюк ходить в туалет в середньому 20 раз на добу. Підгузники надівають тільки на ніч і на прогулянку, в решту часу використовують пелюшки. Значить, в середньому необхідно мати їх штук 20 на добу влітку. 

  • Зима. Окрім вже порахованих 20 одиниць знадобляться ще і теплі вироби – фланелеві, наприклад. Згодиться кокон або хутряна пелюшка. Разом взимку їх кількість зростає до 25-27 штук. 

  • Міжсезоння. Через проблеми з опалюванням значно ускладнена сушка. Тому пелюшок треба ще більше – близько 30-35 штук. Ті, які використовують для викладання малюка. Можна замінити одноразовими, щоб не перетворювати квартиру на пральню. 

Які б пелюшки ви не вибирали, стежите, щоб вони були виготовлені тільки з натуральної гіпоалергенної сировини. Тоді малюк буде не лише сухим, але і абсолютно здоровим.

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