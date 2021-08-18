Жертв та постраждалих немає.

На теплоелектростанції в місті Бурштин Івано-Франківської області ввечері 18 серпня виникла масштабна пожежа.

Для гасіння пожежі виїхали рятувальники з шести сусідніх міст, повідомляє пресслужба обласного управління ДСНС.

"Як з'ясувалося, виникла пожежа турбіни №3 на відмітці 9.6 м. Всього залучено 17 одиниць техніки та 57 чоловік", - сказано в повідомленні.

Станом на 17:48 пожежа маслобака об’ємом орієнтовно 45 куб. м розповсюдилася на кабельний тунель у котлотурбінному цеху блок № 3 ВП "Бурштинська ТЕС".

Внаслідок пожежі пошкоджена система пожежогасіння.

За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.

Оновлення. За інформацією обласного управління ДСНС, о 18:54 пожежу було локалізовано.

"О 19:23 пожежу ліквідовано, продовжується охолодження технологічного обладнання в котлотурбінному цеху. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

Нагадаємо, в Одеської області у неділю, 15 серпня, сталася пожежа на складах із зерном.