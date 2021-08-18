Найближчий соратник вбитого ватажка "ДНР" Захарченка опинився за ґратами в Росії

У Росії арештували колишнього "міністра доходів і зборів ДНР" Олександра Тимофєєва, відомого як "Саша Ташкент".

Про це повідомила газета "Коммерсант".

Тимофєєв був найближчим соратником ватажка "ДНР" Олександра Захарченка і ледь не загинув під час вибуху, що вбив Захарченка. Після того, як окупаційну адміністрацію очолив Денис Пушилін, Тимофєєв втік за кордон і поселився в Росії.

Як з'ясувало видання, у квітні проти нього було відкрито кримінальну справу про замах на шахрайство в особливо великому розмірі (ч.3 ст.30 і ч.4 ст.159 КК РФ). Він разом з бізнесменом Ігорем Сосновським обіцяв фігуранту однієї з кримінальних справ про розкрадання за 5 млн доларів добитися закриття провадження.

"Вони переконували пана Шпака, що можуть вирішити його проблеми. Спочатку, пропонували фігуранти, за півмільйона доларів вони організовують передачу кримінальної справи пана Шпака зі слідчого департаменту МВС РФ у слідче управління ФСБ. За це вони запросили $500 тис. На другому етапі комбінації, який повинен був обійтися панові Шпаку вже в $4,5 млн, силовики припинили б кримінальне переслідування бізнесмена, перевівши його в свідки у справі, і, відповідно, зняли б його з міжнародного розшуку", - пише газета.

Чоловік, який знаходиться за межами Росії, зрозумів, що його розводять, і здав Тимофєєва і Сосновського правоохоронцям.

Спільник Тимофєєва визнав вину і дав свідчення проти нього. Тимофєєв же намагався втекти, змінив місце проживання та номери телефону. У зв'язку з цим після затримання його відправили в СІЗО.

Там він знаходиться з кінця весни. Днями термін арешту Тимофєєву продовжили до жовтня.

Нагадаємо, що Тимофєєв-Ташкент в Україні є підозрюваним за ч.1 ст. 258-3 Кримінального кодексу (участь у терористичній групі чи терористичній організації).