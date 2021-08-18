На вулиці Новаторів у Києві побили і застрелили чоловіка

Поліцейські Києва встановлюють обставини смерті чоловіка у Дніпровському районі. За попередньою інформацією, чоловік помер після нападу невідомих, інформує пресслужба столичної поліції.

Повідомляється, що близько 11:30 середи до поліції зателефонував чоловік із повідомленням про те, що на вулиці Новаторів невідомі побили та вистрелили у перехожого.

За вказаною адресою негайно виїхали поліція, слідчо-оперативна група, оперативні працівники, кінологи та лікарі.

На місці поліцейські виявили тіло чоловіка з травмами голови й тулуба, ймовірно, вогнепальними. Попередньо встановлено, що на чоловіка скоїли напад невідомі, які побили та вистрелили в його бік, після чого втекли.

За інформацією УНН, загиблий - уродженець Грузії Роберт Кіпшидзе. Як стало відомо, чоловіка підозрювали в участі в хуліганських діях вчинених групою осіб в одному зі столичних кафе на Бульварі Лесі Українки ще у 2019 році. Також, ймовірно, що йдеться про злочинні розбірки.

Кілька днів тому в Києві на вулиці Маршала Конєва сталася стрілянина біля ресторану готелю Favor Park. Один чоловік отримав незначні тілесні пошкодження, стрілка затримали за хуліганство.