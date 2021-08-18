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Колишнього поліцейського засудили до 6 років позбавлення волі за тяжкі тілесні ушкодження колезі

У березні 2019 року він у стані алкогольного сп'яніння наніс патрульному - сусіду по гуртожитку 11 ножових поранень.

Колишнього поліцейського засудили до 6 років позбавлення волі за тяжкі тілесні ушкодження колезі
Архівне фото
Фото: Piter.tv

Дарницький районний суд Києва за участі прокурора Київської міської прокуратури оголосив вирок колишньому працівнику районного відділу Управління поліції охорони, який спричинив тяжкі тілесні ушкодження своєму колезі.

Про це повідомила пресслужба столичної прокуратури.

Інцидент стався у березні 2019 року. Між обвинуваченим та співробітником патрульної поліції, які були знайомі між собою та проживали в одному гуртожитку, стався конфлікт. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, обвинувачений наніс опоненту 11 ножових поранень в різні частини тіла.

Згідно із висновком судово-медичної експертизи, такі тілесні ушкодження за ступенем тяжкості відносяться до тяжких.

"Врахувавши позицію прокурора, суд визнав докази сторони обвинувачення достатніми для визнання чоловіка винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 КК України, та призначив останньому покарання у вигляді 6 років поз-бавлення волі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Білій Церкві між працівниками поліції охорони стався конфлікт. Після того, як відеозапис бійки 12 серпня потрапив у інтернет, обласне управління поліції вирішило провести службове розслідування.

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