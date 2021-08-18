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Російські найманці 11 разів порушили тишу на Донбасі, поранено військового

На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Російські найманці 11 разів порушили тишу на Донбасі, поранено військового
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

Протягом минулої доби, 17 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Поблизу Причепилівки противник двічі обстрілював наші позиції зі стрілецької зброї. У напрямку населеного пункту Водяне, що біля Донецька, збройні формування РФ застосовували міномети 120-го калібру.

Біля селища Піски ворог тричі вів вогонь з мінометів 120-го калібру, автоматичних станкових і підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Неподалік Новолуганського окупанти обстрілювали українські позиції зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів. В районі Золотого-4 російські найманці тричі вели вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів, станкових протитанкових і ручних протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.

Крім того, на півночі Луганщигни  був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

В результаті ворожих обстрілів один військовий дістав поранення. Воїн перебуває у лікарні. Стан здоров’я пораненого - задовільний.

На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь. 

Станом на 7 годину ранку, 18 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, протягом 16 серпня в районі проведення Операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації п’ять разів порушили режим припинення вогню. В результаті ворожих обстрілів один військовий отримав вогнепальне поранення, несумісне з життям.

17 серпня впродовж доби було зафіксовано п'ять порушень режиму тиші з боку окупантів.

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