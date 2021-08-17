Російські найманці п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі

Протягом доби, 17 серпня, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.

Поблизу Причепилівки противник двічі обстріляв наші позиції зі стрілецької зброї. В напрямку населеного пункту Водяне, що біля Донецька, збройні формування РФ застосували міномети 120-го калібру.

Біля селища Піски ворог вів вогонь з автоматичних станкових і підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Крім того, на півночі Луганщини зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

"В результаті ворожих обстрілів один військовий зі складу Об’єднаних сил отримав поранення. Воїн перебуває у лікувальному закладі. Стан здоров’я пораненого – задовільний. На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь", - повідомили у штабі.

Про всі порушення з боку окупантів Українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 16 серпня, в районі проведення Операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації п’ять разів порушили режим припинення вогню. В результаті ворожих обстрілів один військовий отримав вогнепальне поранення, несумісне з життям.