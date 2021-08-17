Цього року учасниками проєкту стали 115 школярів віком 8-14 років із різних міст і сіл Донецької та Луганської областей

Фонд Ріната Ахметова підвів підсумки чергового сезону проєкту «Рінат Ахметов – Дітям. Мирне літо». Цього року його учасниками стали 115 школярів віком 8-14 років із різних міст і сіл Донецької та Луганської областей, яким довелося пережити жахи збройного конфлікту, а також діти-переселенці.

"Сьогодні Рінат Ахметов – єдиний в Україні благодійник, який системно і масштабно допомагає дітям Донбасу. Фонд першим став надавати психологічну допомогу дітям, які живуть по обидва боки лінії зіткнення. Головне завдання проєкту «Рінат Ахметов – Дітям. Мирне літо» – допомогти дітям і підліткам подолати наслідки важкої психологічної травми, отриманої внаслідок військових дій, позбутися цього вантажу і рухатися уперед. З учасниками працюють досвідчені психологи, які пройшли організоване Фондом навчання з курсу «Травма війни»", – розповіла Оксана Іщук, керівниця проєктів Фонду.

Психологи не тільки застосовували практику групових занять під відкритим небом, а ще й арт-терапію та ігри. Учасники проєкту з натхненням малювали картини з піни, влаштовували ігри з водою, повністю присвятивши себе новим захопленням. Крім того, новинкою цього сезону стала активність «Кіно Кемп», яка проходила в рамках проєкту Музею «Голоси Мирних. Діти». Дівчата і хлопці відвідували заняття з відеозйомки та монтажу, вчилися розповідати історії та створювати ролики про події на Донбасі. Таланти перевершили всі очікування, а дехто приїхали з уже готовими сценаріями й чітким розумінням того, що саме і як будуть знімати.

Також багато учасників проєкту приєдналися до наповнення унікального Музею Фонду Ріната Ахметова «Голоси Мирних». Цей музей – перший і найбільший в Україні архів свідчень мирних жителів Донбасу, які постраждали внаслідок збройного конфлікту на сході країни, який вже налічує понад 2 тисяч історій, а до 2025 року Фонд планує зібрати 100 тисяч.

Для Фонду Ріната Ахметова та Музею «Голоси Мирних» важливо задокументувати і зберегти історії постраждалих від війни людей, щоб подібні людські трагедії ніколи не повторювалися. Музей – це вікно, через яке світова спільнота може побачити реальне життя мирних жителів Донбасу.

Одним із тих, хто поділився своєю історією, став Марк Марчук із Краматорська.

"Дитина знаходилася в місті в момент бомбардування у лютому 2015 року. Був у бабусі. Ховалися в підвалі. Йому тоді було лише 6 років, і він, на щастя, благополучно сприйняв ситуацію у форматі гри в хованки і салюту", – розповіла мама хлопчика Ганна.

Також розповів про долю своєї родини Артем Лаутін із Донецька.

"24 серпня 2014 року стався найстрашніший день для нашої родини, осколки від снарядів «Граду» рознеслися по району, дивом встигли спуститися у підвал. Потім дізналися, що загинули троє сусідів і згоріли кілька будинків", – розповів хлопчик.

Батьки Артема втратили роботу, а вся родина – звичне мирне життя і впевненість у завтрашньому дні.

"Але в той же час ми навчилися цінувати життя, дорожити своїми близькими і друзями. Коли гинуть сусіди, що живуть з тобою на одній вулиці, гинуть діти по дорозі на секції, світ не може бути колишнім. Артем разом із братом завдяки проєкту «Мирне літо» відвідував табір у Святогірську. Це дало можливість дітям розвинути свої комунікативні навички, дізнатися багато нового і бути просто дітьми. Дуже важливо відзначити, що підтримка дітей, особливо психологічна, надзвичайно багато значить для нас. Величезне спасибі!" –додала мама хлопчика Ольга.

Усі учасники «Кіно Кемпу» отримали сертифікати і пам'ятні подарунки від Фонду, а переможці – апаратуру для професійного відеоблогерства. Всього з 2015 року учасниками проєкту «Рінат Ахметов – Дітям. Мирне літо» стали понад 4500 осіб.